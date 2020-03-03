女釋囚破「封城」確診新冠肺炎 20官受懲 湖北監獄管理局長被炒

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世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

本報系聯合報報導，湖北省武漢女子監獄黃姓女釋囚，日前突破封城返回北京後確診新冠肺炎，引起輿論譁然。司法部門組成的聯合調查組2日公布調查結果，認為該案是一宗因失職瀆職導致的嚴重事件。報告公布後，近20名湖北及北京官員被問責，其中湖北省司法廳廳長譚先振立案受查；該省監獄管理局高層大清洗，黨委書記、局長郝愛民及副局長胡承浩等人免職。

新華社報導，官方2日公布「武漢女子監獄刑滿釋放人員黃某英感染新冠肺炎離漢進京事件」調查結果，由司法部牽頭，會同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組認為，「黃某英事件」是一起因失職瀆職導致的嚴重事件，性質惡劣，影響極壞，給首都疫情防控工作帶來極大隱患。

據澎湃新聞，這份報告指出，今年61歲的黃姓女子，湖北省恩施州宣恩縣人，原是湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。2014年2月因犯貪汙罪入獄，黃女在2月17日刑滿後，因服刑的監區有獄警確診為新冠肺炎，黃女屬密切接觸人員，要求留在獄內隔離觀察，但黃女一直要求回家。

監獄方面要求黃女的女兒想辦法，之後與其女兒前夫約定於2月21日上午，由監獄方面將黃女送至武漢北高速收費站口，交給黃女的女兒。在離開之前，監獄方面要求黃女簽署家居隔離14天的保證書。黃女坐上女兒所開的車，離開武漢，經京港澳高速公路進入北京，期間未有人發現。

報告公布後，至少九名官員遭處分，包括：湖北省司法廳長譚先振被立案調查；湖北省監獄管理局長郝愛民、副局長胡承浩、政治部主任張新華、刑罰執行處長李欣被免職，並立案調查。

黃姓女子進入北京市到達居所的過程，是否涉及違法犯罪情節，北京東城區分局正在調查。

北京市亦在2日通報指進京檢查站、小區、市疾控中心均存在疏漏。

北京 監獄 新冠肺炎

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