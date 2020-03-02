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控制疫情輿論 中祭整肅網路措施、宣傳「習思想」

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
控制疫情輿論，陸網路新規上路 中國新聞社
控制疫情輿論，陸網路新規上路 中國新聞社

新冠肺炎疫情嚴峻，網路消息紛雜，容易造成不必要恐慌，中國國家主席習近平近期多次強調，抗擊新冠肺炎要管控好輿論走向，在此情況下，中國1日起施行新的網路治理措施，要求網路內容提供者不得有造假、肉搜、網路霸凌等行為，抵制誇張標題及醜聞緋聞等不良訊息，被外媒稱是最嚴網路整肅措施，並鼓勵製作發布含有宣傳習近平思想等「正能量」訊息。

本報系聯合報報導，新冠肺炎疫情爆發以來，網上流言四起，真假難辨。習近平自1月7日以來，多次要求中國官方要「做好維護社會穩定」及「宣傳教育和輿論引導」，必須「占據主動，有效影響國際輿論」，講好中國抗擊疫情故事，爭取國際社會理解支持。

國家互聯網信息辦公室擬定公布《網絡信息內容生態治理規定》，自3月1日起施行。中國國家網信辦表示，《規定》旨在營造良好網路生態，保障公民、法人和其他組織權益，維護國家安全和公共利益。

鼓勵網路訊息內容生產者製作、複製、發布含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面準確生動解讀中國特色社會主義道路、理論、制度、文化」和「弘揚社會主義核心價值觀，宣傳優秀道德文化和時代精神」等「正能量」訊息。

《規定》明確提出網絡信息內容生產者網絡信息內容生產者不得製作、複製、發布含有「違法信息」的內容，包括反對憲法基本原則、危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一的、損害國家榮譽和利益的、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽的，以及嚴禁侮辱、誹謗、威脅、散布謠言，侵犯他人隱私人肉搜索、流量造假等共11種內容。

該《規定》稱，網路訊息內容服務應健全用戶註冊、帳號管理、貼文與評論審核等，應急處置網路謠言，並鼓勵使用者投訴、舉報網上違法和不良資訊。

新冠肺炎 習近平 疫情

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