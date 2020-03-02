疫情衝擊後 港府部門今起陸續復工
香港公務員今天起陸續恢復上班，衛生部門首長要求復工的部門加強防疫工作。
在2019年冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）衝擊下，本地一般公務員自上月9日起留家工作，只有緊急或必須保持服務的政府部門繼續運作，但今天起，所有公務員陸續復工。
食物及衛生局局長陳肇始今早在電台節目上說，市民對政府服務有期望，公務員不能長期不復工，政府在保護市民及公務員的前提下，需要作出平衡。
她說，在決定讓公務員復工前，政府曾與官方抗疫督導委員會的醫學專家討論過，他們不反對，但提出必須讓公務員在安全工作的環境下復工。
陳肇始說，各政府部門復工後都有專責人員檢視防疫措施是否足夠，政府大樓也會加強消毒。
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