路透：中日同意習近平訪日計畫延後

路透今日（2日）引述消息報導，中國大陸及日本政府鑑於兩國的新型冠狀病毒疫情未解，同意延遲大陸國家主席習近平訪問日本的計畫，日本首相安倍晉三本周稍後會作正式公布。

共同社則引述消息報導，中日雙方傾向優先應對疫情，日本政府亦忙於處理疫情，希望推遲習近平原定4月訪日的計劃。至於推遲到何時尚未有定案，但預計會押後至東京奧運和殘奧結束的秋季以後。

主管中共外交的中共中央政治局委員楊潔篪二月廿八日、廿九日訪問日本，除向日方表達攜手合作，應對新冠肺炎外，還就習近平4月訪日事宜交換意見。日本方面消息稱，受疫情影響，日方傾向習延後訪日；有日媒稱習行程估計會推遲至秋季。