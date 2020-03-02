A股開市後走高 滬指漲逾1%

中國的青島泰光製鞋公司是美國知名運動品牌耐吉（Nike）全球最大代工廠之一，每年生產約800萬雙Nike球鞋。但工廠有數百名員工是新疆維吾爾人，他們並非自願來到這裡。

2020-03-02 03:22