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A股開市後走高 滬指漲逾1%
中國大陸股市在上周五(2月28日)挫逾3%後，今日開市反彈，上證指數開市後漲逾1%。
據香港信報財經網，上證指數開市報2899點，升19點或0.66%；現報2921點，漲41點或1.43%。
深成指開市報11115點，漲134點或1.23%；現報11213點，漲233點或2.12%。
滬深300指數開市報3968點，升28點或0.73%；現報4001點，漲61點或1.55%。
創業板指數開市報2110點，漲38點或1.88%；現報2124點，漲53點或2.58%。
各板塊幾乎全線走強，半新股漲逾2%；水泥、化工、石油、房地產股漲逾1%；煤炭、鋼鐵、有色金屬、電力股亦走穩。
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