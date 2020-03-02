新疆維吾爾人疑遭中共強迫勞動 Nike代工廠捲入

中國的青島泰光製鞋公司是美國知名運動品牌耐吉（Nike）全球最大代工廠之一，每年生產約800萬雙Nike球鞋。但工廠有數百名員工是新疆維吾爾人，他們並非自願來到這裡。

國際社會曾強烈抨擊中國共產黨透過新疆再教育營，強迫同化大多是穆斯林的少數民族維吾爾人。不過，中共官員去年表示，多數維吾爾人已自教育營「畢業」，並且已釋放。

但美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，有新的證據顯示，北京當局正將維吾爾人派到全中國各地工廠，作為「援助新疆」計畫的一環。對中共而言，這項行動不僅有助他們實現新疆的扶貧目標，也能進一步控制維吾爾人。

在青島泰光製鞋公司位在山東省萊西市的工廠，一名維吾爾女工用不流利的中文表示：「我們可以四處走動，但不能自己回到（新疆）。」她怕被看到和記者說話，說完後急忙閃避。

這個製鞋廠的維吾爾工人幾乎都是20幾歲或更年輕的女性，她們下班後到工廠附近購買日用品時，只能用破中文和比手畫腳與攤販溝通；買完後再經過工廠的警察哨，回到宿舍受持續監視。

萊西市位在青島市北方。當地攤販表示，這些維吾爾工人除了買東西時的簡單對話，都害怕或無法和萊西市的任何人有互動。

但其中一名水果攤女老闆表示：「所有人都知道，他們並非自願來到這裡，他們是被帶來的。」另一名攤販也說：「這些維吾爾人必須過來，無法選擇。政府把他們送過來。」

根據澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）即將發布的一份報告，中國許多工廠都有用維吾爾工人，青島泰光製鞋只是其一。且這些維吾爾工人很可能遭受「強迫勞動」，替超過80個全球知名品牌製造產品。

澳洲戰略政策研究所指出，他們發現的證據顯示，中國的維吾爾人遭到剝削，且中國和外國企業可能無意間涉及侵犯人權。

儘管澳洲戰略政策研究所無法斷定中國的維吾爾人被強迫勞動，但他們的報告指出，有清楚證據顯示，這些維吾爾工人的情況，存在「令人高度不安的強制勞動行為」，符合「國際勞工組織」（ILO）對強迫勞動的定義。

根據中共官方統計，有成千上萬的維吾爾人被送往中國南方的廣東和福建省、以及東部的浙江、安徽和山東省工作。