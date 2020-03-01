兩岸連線祈福 同祭炎帝神農氏

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
昨天上午，兩岸同時舉行「兩岸同祈福，神農佑中華」線上交流活動，圖為新北市青雲殿現場。 圖／本報瑞芳傳真
昨天上午，兩岸同時舉行「兩岸同祈福，神農佑中華」線上交流活動，圖為新北市青雲殿現場。 圖／本報瑞芳傳真

昨天上午，「兩岸同祈福，神農佑中華」海峽兩岸炎帝神農文化線上交流活動，在中華民族始祖炎帝神農氏陵寢聖地、湖南省炎陵縣炎帝陵，和台灣中華神農大帝協進會部分神農宮廟同時舉行。在炎陵縣炎帝陵祖廟，守陵人與台灣神農宮廟代表，共同拜謁炎帝神農氏。

兩岸攜手共同舉辦本次消災除疫祈福活動，為兩岸同胞祈福，祈福兩岸平安，為中華民族祈福。擊鼓九通，鳴金九響。昨天上午十點半，祈福活動正式開始。行禮亭內，禮樂聲中，炎帝陵守陵人李園平和社會各界代表，向炎帝敬獻貢品與花籃。焚香祝告，虔誠肅穆。炎帝聖像前，守陵人李園平恭讀祝文，為兩岸祈福，祈禱早日戰勝疫情

同一時間，台灣中華神農大帝協進會，在新北市瑞芳青雲殿舉辦「西元2020年，歲次庚子，海峽兩岸同祭神農炎帝祈福除疫大典」，線上共有5個宮廟和3千餘名信眾參加；另有線下15個宮廟舉行活動，觀禮規模超過5千人。從恭迎神農炎帝祖廟聖駕入殿駐駕安座，到優人神鼓演奏盤古開天－初之心，再到祈福除疫獻禮儀式，活動過程莊嚴肅穆。

海峽兩岸對此次活動進行了線上視頻直播，4萬多名觀眾觀看了大陸視頻直播；台灣視頻直播觀眾5萬多名，合計近10萬觀眾。

儀式結束後，李園平站在祖廟大殿炎帝聖像前，與台灣中華神農大帝協進會理事長游炎川微信視頻連線，共祝本次兩岸祈福除疫活動圓滿成功，並共同祈禱炎帝神農氏福佑中華，早日徹底祛除災疫。

炎帝神農氏作為中華族的始祖之一，深受兩岸同胞共同推崇和敬仰，在台灣信眾多達30餘萬，全台有270多家神農宮廟。而湖南株洲市炎陵縣，是炎帝神農氏的安寢聖地。

新冠肺炎疫情發生後，不斷有台灣民眾向湖南捐資捐物，有效緩解防疫物資緊缺的困難。而湖南省台辦疫情防控工作領導小組積極指導各市台辦，主動與台胞台企及台資企業協會的聯繫，保障在湘台胞基本生活、出行條件的同時，深入了解和梳理匯總台資企業復工生產遇到的防疫、用工、資金、訂單、物流等方面的困難問題，主動對接有關職能部門，及時為台企提供支持幫助，讓台企復工生產。截至2月28日，湖南省符合條件且已復工生產的台企有242家。

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