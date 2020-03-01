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傳警車護送？至少3名確診釋囚突破「封城」出武漢

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
確診釋囚突破封鎖離開武漢赴京事件鬧得沸沸揚揚，圖為武漢女子監獄。圖／微信截圖
確診釋囚突破封鎖離開武漢赴京事件鬧得沸沸揚揚，圖為武漢女子監獄。圖／微信截圖

武漢女子監獄發燒的黃姓女受刑人(後來確診新冠肺炎)出獄後，突破「封城」從武漢抵達北京引起關注。有媒體揭發，黃女並非封城以來唯一能離開武漢的刑滿釋放人員，至少三人「獲開綠燈」先後離開武漢，其中有人經由法院申請通行證，並由警車護送離開，有收費站交警透露，的確看到警車送過來。

綜合媒體報導，有網友發現，離漢的刑滿釋放人員，不止黃女一人。中國青年網2月26日一篇《疫情阻擊戰中盡顯司法擔當武漢法院保障外地刑滿釋放人員安全回家》的文章提及，有三人離開武漢，並將三名外地刑滿釋放人員護送到其戶籍所在地。另有長江日報、湖北省蘄春縣公安局官方微信「艾都警事」等媒體，發表武漢法院方面幫助刑滿釋放人員離開武漢回家的報導。

至於黃女是如何進入北京居住地小區？小區物業人員表示，她並不是通過小區北門進入，而是從地下車庫進入的，「小區車庫跟我們物業不是一起的，車庫由車長負責，而且從車庫走也要量體溫。」

黃女家屬表示，黃女士刑期已滿，滯留武漢，監獄方主動要求放人。家屬稱去接黃女時並不知道其已經發燒，在開車回京的路上，才知道武漢女子監獄爆發疫情的消息。

而又是誰給黃女開出城的綠燈？每日經濟新聞報導，一名在徑河收費站執勤的交警表示，此前女子監獄刑滿釋放人員並非從徑河出口駛上高速，而是從漢口北收費站上高速，「我們曉得的東西基本上跟網上是差不多的，監獄是用警車把她送過來的。」

《疫情阻擊戰中盡顯司法擔當武漢法院保障外地刑滿釋放人員安全回家》文中還提到，武漢市洪山區人民法院2月14日安全將三名外地刑滿釋放人員護送到其戶籍所在地社區，並與社區工作人員辦理了交接手續，提示社區加強上述人員的隔離管理。

文中寫道，三名刑滿釋放人員在武漢市均無住所，因疫情防控交通管制其既不能自行返家，家屬也無法來漢迎接，同時轄區各大賓館均被徵用或歇業，無法在轄區內安置，洪山區法院決定安排警車連夜護送三名刑滿釋放人員回家。

監獄 新冠肺炎 公安

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