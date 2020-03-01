貴州200村民圍觀鬥牛 鎮委書記、鎮長雙雙丟官

武漢女子監獄發燒的黃姓女受刑人(後來確診新冠肺炎)出獄後，突破「封城」從武漢抵達北京引起關注。有媒體揭發，黃女並非封城以來唯一能離開武漢的刑滿釋放人員，至少三人「獲開綠燈」先後離開武漢，其中有人經由法院申請通行證...

2020-03-01 17:41