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貴州200村民圍觀鬥牛 鎮委書記、鎮長雙雙丟官
據貴州省紀委監委網站2月29日通報，因黔東南州劍河縣南哨鎮出現200多名村民圍觀鬥牛，鎮黨委書記、鎮長均被免職。
通報稱，黔東南州疫情防控督辦檢查組嚴肅查處劍河縣南哨鎮高定村在疫情防控期間，出現群眾聚集鬥牛事件的典型問題。
新京報據劍河縣委宣傳部消息，2月24日，劍河縣南哨鎮高定村姜氏家族、吳氏家族的年輕村民為圖節日吉利，自發組織自帶鬥牛四頭前往高定村新建的鬥牛場鬥牛，引來群眾約200人圍觀，大多數圍觀群眾未戴口罩，給疫情防控帶來重大風險隱患。
劍河縣南哨鎮高定村群眾聚集鬥牛事件發生後，州委高度重視，責成劍河縣委立即對該事件進行徹查。劍河縣委迅速組織調查組深入調查核實，並對失職失責、履職不力的相關責任人進行了嚴肅追責問責。
經劍河縣委研究決定，免去潘盛平南哨鎮黨委書記職務，免去羅國強南哨鎮黨委副書記、鎮人民政府鎮長職務；免去姜勝科南哨鎮高定村黨支部書記職務，建議免去吳勝良南哨鎮高定村村委會主任職務，並啟動罷免程序；南哨鎮黨委、鎮政府向劍河縣委、縣政府作出深刻檢查。對其他有關責任人將依規依紀依法嚴肅問責。
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