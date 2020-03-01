快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貴州200村民圍觀鬥牛 鎮委書記、鎮長雙雙丟官

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
據貴州省紀委監委網站2月29日通報，因黔東南州劍河縣南哨鎮出現200多名村民圍觀鬥牛，鎮黨委書記、鎮長均被免職。圖／新華社資料照片
據貴州省紀委監委網站2月29日通報，因黔東南州劍河縣南哨鎮出現200多名村民圍觀鬥牛，鎮黨委書記、鎮長均被免職。圖／新華社資料照片

據貴州省紀委監委網站2月29日通報，因黔東南州劍河縣南哨鎮出現200多名村民圍觀鬥牛，鎮黨委書記、鎮長均被免職。

通報稱，黔東南州疫情防控督辦檢查組嚴肅查處劍河縣南哨鎮高定村在疫情防控期間，出現群眾聚集鬥牛事件的典型問題。

新京報據劍河縣委宣傳部消息，2月24日，劍河縣南哨鎮高定村姜氏家族、吳氏家族的年輕村民為圖節日吉利，自發組織自帶鬥牛四頭前往高定村新建的鬥牛場鬥牛，引來群眾約200人圍觀，大多數圍觀群眾未戴口罩，給疫情防控帶來重大風險隱患。

劍河縣南哨鎮高定村群眾聚集鬥牛事件發生後，州委高度重視，責成劍河縣委立即對該事件進行徹查。劍河縣委迅速組織調查組深入調查核實，並對失職失責、履職不力的相關責任人進行了嚴肅追責問責。

經劍河縣委研究決定，免去潘盛平南哨鎮黨委書記職務，免去羅國強南哨鎮黨委副書記、鎮人民政府鎮長職務；免去姜勝科南哨鎮高定村黨支部書記職務，建議免去吳勝良南哨鎮高定村村委會主任職務，並啟動罷免程序；南哨鎮黨委、鎮政府向劍河縣委、縣政府作出深刻檢查。對其他有關責任人將依規依紀依法嚴肅問責。

北京

延伸閱讀

疫情影響戰力？解放軍暫緩大項演訓

中國官方分區防疫 要求低風險區盡快復工

留下6歲愛女 防疫前線廣西醫生連續工作33天猝死

習近平：把生物安全納入國安體系 儘快推出生物安全法

相關新聞

傳警車護送？至少3名確診釋囚突破「封城」出武漢

武漢女子監獄發燒的黃姓女受刑人(後來確診新冠肺炎)出獄後，突破「封城」從武漢抵達北京引起關注。有媒體揭發，黃女並非封城以來唯一能離開武漢的刑滿釋放人員，至少三人「獲開綠燈」先後離開武漢，其中有人經由法院申請通行證...

武漢疫情各省嚴管進出 一紙健康證加手機闖北京

身在中國、要會應變。2019年冠狀病毒（新冠肺炎）疫情難捉摸，在北京打工的陳姐日前耗時3天2夜、50小時，總算從四川抵達...

貴州200村民圍觀鬥牛 鎮委書記、鎮長雙雙丟官

據貴州省紀委監委網站2月29日通報，因黔東南州劍河縣南哨鎮出現200多名村民圍觀鬥牛，鎮黨委書記、鎮長均被免職...

日媒：習近平可能延期訪日至秋天後

日本讀賣新聞引述日本政府消息人士指，大陸國家主席習近平原定4月的訪日行程，可能延後至秋天。

延後？不變？習4月訪日變數大

日媒報導，中國國家主席習近平4月訪日行程，日本首相安倍晉三傾向「延後」，因為以保守派為中心的訪日反對論擴大，加上日中均忙於處理新型冠狀病毒肺炎疫情，使習近平訪日之旅能否成行蒙上陰影。

港記協譴責警方粗暴對待 聲明要求警隊約束前線

香港有網友號召昨晚在太子站外紀念8.31事件半周年，事件演變成警民衝突。港記協發聲明指，警方驅散現場市民期間，再次粗暴對...

旺角昨晚警民衝突 警方多次發射催淚彈驅散

香港旺角昨晚發生警民衝突，警方多次發射催淚彈驅散市民，有便衣警員舉槍，有市民向警方扔水瓶，有警員發射胡椒球槍。

香港網民發起「八三一半周年」活動 港警催淚彈驅逐

壹傳媒創辦人黎智英等三人昨日遭警方拘捕，原因與去年八三一反送中遊行有關。香港今日有網民發起「八三一半周年」悼念活動，並在...

香港跑馬地發現疑戰時炸彈 警封路疏散拆彈

跑馬地建築地盤發現懷疑戰時炸彈！今早（29日）11時半，有人報案指地盤發現懷疑炸彈，爆炸品處理課（EOD）其後到場調查，預計稍後將會封路拆彈...

到職才2天 這位副市長就被發布因公殉職

周口市政府辦公室今（29）日淩晨發布訃告，指周口市副市長劉建武因公殉職，享年45歲。讓人意外的是，他正式履職才2天而已。

黎智英被捕 美國務院籲港府公開透明處理此事

美國國務院28日發布聲明，關切壹傳媒創辦人黎智英與兩名長期倡議公民自由與民主的香港人士遭逮捕，並表示美方希望香港當局不要...

美議員關切黎智英被捕 呼籲美國政府也回應

壹傳媒創辦人黎智英等人日前遭港警以參與反送中非法集結為名帶走，後經保釋，外界質疑這是港府秋後算帳。美國聯邦參議員史考特（...

熱門新聞

香港網民發起「八三一半周年」活動 港警催淚彈驅逐

影／上海Costco疑發生火災！多輛消防車到場 緊急疏散顧客

上海零確診、零售復市 專家反憂心

千畝蘿蔔免費拔？ 老農崩潰：求你們別再來了

陸PMI剩35.7 史上最差紀錄

海航董事會 海南省府進駐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。