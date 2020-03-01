延後？不變？習4月訪日變數大

日媒報導，中國國家主席習近平4月訪日行程，日本首相安倍晉三傾向「延後」，因為以保守派為中心的訪日反對論擴大，加上日中均忙於處理新型冠狀病毒肺炎疫情，使習近平訪日之旅能否成行蒙上陰影。

不過對此，亞洲通訊社引述安倍晉三表示，習近平的訪日計畫目前沒有變化。路透也稱，安倍晉三稱習近平訪日和東京奧運的計畫均正在進行。

日本共同社報導，與安倍親近的外務省官員2月28日被記者問到，不由日方提出延後習近平訪日的立場是否不變，這名官員回應表示「有說過那樣的話嗎」？此話暗示安倍方面有可能會修正方向，發出有關延後的某種訊息。

報導指出，安倍與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談時強調，習近平今年對日本的國事訪問極為重要，「為了確保取得充分成果，必須精心準備」，似乎也委婉地為習近平訪日設下條件。先前反覆強調極為重視習近平到訪的日本政府立場似出現動搖，背後原因在於日本國內反對論擴大超乎想像。

另據法廣網報導，蒙古總統巴特圖勒嘎在北京會見習近平返國後，他和隨行人員就立即被隔離觀察14天。這也讓日本政府有點為難：習近平訪日如期還是延後？分析日本媒體的報導，似乎應由中方主動提出習近平延後訪日最好。

但中央社報導，多名日本政府相關人士則指出，之前由日方承諾邀請習近平作為國賓來訪，「如果拒絕有失禮節」。法廣報導，日本外相茂木敏春28日與訪日的楊潔篪會面時仍表示「現階段習近平作為國賓訪日計畫不變」。

另中國駐日本大使館表示，中國近日將分批捐贈5000套防護服和10萬個口罩給日本，攜手共度防疫難關。