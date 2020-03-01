港記協譴責警方粗暴對待 聲明要求警隊約束前線

香港有網友號召昨晚在太子站外紀念8.31事件半周年，事件演變成警民衝突。港記協發聲明指，警方驅散現場市民期間，再次粗暴對待在場採訪的媒體記者，除了以粗言穢語喝罵及驅趕記者外，更向記者及他們的鏡頭施放胡椒噴劑。記協強烈譴責警方一再違背尊重新聞自由和傳媒採訪權利的承諾，將向警隊發出信件，促請管理層嚴加約束前線警務人員。

據星島網報導，記協指防暴警員昨晚在始創中心外多次發射催淚彈驅散人群，其後向油麻地方向快速推進，多名在場採訪的記者感到不適。防暴警員曾要求市民及記者後退至彌敦道，期間有警員情緒激動，用粗口驅趕記者，並向記者及他們手持的攝影器材直射胡椒噴劑。到晚上11時許，警方要求部分在場人士，在彌敦道近山東街接受搜查，估計人數過百人，當中包括記者。

記協強烈譴責警方再次無差別襲擊記者及市民，要求前線警員執法時保持專業及克制，清楚分辨記者及示威者，停止傷害新聞工作者及阻礙他們的採訪工作。