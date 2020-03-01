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旺角昨晚警民衝突 警方多次發射催淚彈驅散
香港旺角昨晚發生警民衝突，警方多次發射催淚彈驅散市民，有便衣警員舉槍，有市民向警方扔水瓶，有警員發射胡椒球槍。
據香港電台報導，黑衣人多次用雜物堵路，並焚燒雜物，亦有人擲燃燒彈，港鐵旺角站有出口的垃圾桶被燒至熏黑，站內啟動灑水系統。
警方說，有示威者用雷射筆照射警務人員、擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火，危害公眾安全，警方使用最低武力驅散及採取拘捕行動。
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