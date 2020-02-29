香港跑馬地發現疑戰時炸彈 警封路疏散拆彈

跑馬地建築地盤發現懷疑戰時炸彈！今早（29日）11時半，有人報案指地盤發現懷疑炸彈，爆炸品處理課（EOD）其後到場調查，預計稍後將會封路拆彈。

地盤現戰前炸彈 錫克廟​內人士需離場

今早跑馬地厚德里錫克廟重建地盤，一名職員報案指懷疑發現炸彈，警方接報後到場，EOD到場調查，目前案件仍在處理中。現場可見，該個懷疑戰時炸彈位於工地位置，警方預計將於下午三時半封路拆彈，包括黃泥涌道至堅尼地道，以及司徒拔道，而地盤旁的英皇駿景酒店亦將進行疏散，預計過程將需10至20小時 。至下午三時許，地盤附近一間醫療中心已關閉，警方向錫克廟內聚會人士表示，由於發現炸彈，故所有人需於下午4時前離開，有人表示裡面尚有不少人在內，未有離開。

運輸署表示，因應上址建築地盤發現疑似爆炸品，黃泥涌道往灣仔方向近香港灣仔帝盛酒店的慢線現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

沙中線地盤三度現炸彈 警多次疏散引爆

2018年1月27日，灣仔會議道地盤有工人發現炸彈，爆炸品處理課人員用約26小時拆解，同月31日，工人再次發現炸彈，EOD用約24小時拆解炸彈。

2018年5月10日，地盤又再發現一枚美軍1,000磅美式空投炮彈「ANM65」，該枚炸彈直插泥土中，EOD用約20小時，最終成功拆彈。

2017年1月23日，港大高級職員宿舍附近地盤鉲出現500磅戰時炸彈，警方及後疏散附近人群，進行拆彈。

2016年1月4日，將軍澳馬遊塘村一個斜坡地盤發現兩枚二戰時期的炸彈，警方於三小時後引爆。

跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影

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文章授權轉載自《香港01》