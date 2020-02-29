快訊

「台灣已進入社區傳染」台大醫：健康者不用戴口罩不適用

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港跑馬地發現疑戰時炸彈 警封路疏散拆彈

香港01 / 記者陳蕾蕾、陳諾希／報導
跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影
跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影

跑馬地建築地盤發現懷疑戰時炸彈！今早（29日）11時半，有人報案指地盤發現懷疑炸彈，爆炸品處理課（EOD）其後到場調查，預計稍後將會封路拆彈。

地盤現戰前炸彈 錫克廟​內人士需離場

今早跑馬地厚德里錫克廟重建地盤，一名職員報案指懷疑發現炸彈，警方接報後到場，EOD到場調查，目前案件仍在處理中。現場可見，該個懷疑戰時炸彈位於工地位置，警方預計將於下午三時半封路拆彈，包括黃泥涌道至堅尼地道，以及司徒拔道，而地盤旁的英皇駿景酒店亦將進行疏散，預計過程將需10至20小時 。至下午三時許，地盤附近一間醫療中心已關閉，警方向錫克廟內聚會人士表示，由於發現炸彈，故所有人需於下午4時前離開，有人表示裡面尚有不少人在內，未有離開。

運輸署表示，因應上址建築地盤發現疑似爆炸品，黃泥涌道往灣仔方向近香港灣仔帝盛酒店的慢線現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

沙中線地盤三度現炸彈 警多次疏散引爆

2018年1月27日，灣仔會議道地盤有工人發現炸彈，爆炸品處理課人員用約26小時拆解，同月31日，工人再次發現炸彈，EOD用約24小時拆解炸彈。

2018年5月10日，地盤又再發現一枚美軍1,000磅美式空投炮彈「ANM65」，該枚炸彈直插泥土中，EOD用約20小時，最終成功拆彈。

2017年1月23日，港大高級職員宿舍附近地盤鉲出現500磅戰時炸彈，警方及後疏散附近人群，進行拆彈。

2016年1月4日，將軍澳馬遊塘村一個斜坡地盤發現兩枚二戰時期的炸彈，警方於三小時後引爆。

跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影
跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影

跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影
跑馬地建築地盤疑有炸彈，爆炸品處理課到場。香港01記者陳諾希／攝影

延伸閱讀：

港鐵大埔墟至太和站路軌發現可疑物 爆炸品處理課到場引爆

【炸彈疑雲】大埔墟站路軌現可疑物 EOD引爆證非爆炸品

文章授權轉載自《香港01》

香港 炸彈

相關新聞

香港跑馬地發現疑戰時炸彈 警封路疏散拆彈

跑馬地建築地盤發現懷疑戰時炸彈！今早（29日）11時半，有人報案指地盤發現懷疑炸彈，爆炸品處理課（EOD）其後到場調查，預計稍後將會封路拆彈...

到職才2天 這位副市長就被發布因公殉職

周口市政府辦公室今（29）日淩晨發布訃告，指周口市副市長劉建武因公殉職，享年45歲。讓人意外的是，他正式履職才2天而已。

黎智英被捕 美國務院籲港府公開透明處理此事

美國國務院28日發布聲明，關切壹傳媒創辦人黎智英與兩名長期倡議公民自由與民主的香港人士遭逮捕，並表示美方希望香港當局不要...

美議員關切黎智英被捕 呼籲美國政府也回應

壹傳媒創辦人黎智英等人日前遭港警以參與反送中非法集結為名帶走，後經保釋，外界質疑這是港府秋後算帳。美國聯邦參議員史考特（...

港警控黎智英：涉反送中非法集結

香港警方廿八日清晨拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英、工黨副主席兼職工盟秘書長李卓人及民主黨前主席楊森，指控三人涉嫌與去年八月三十一日反送中遊行參與非法集結，黎智英另被加控一項刑事恐嚇。香港警方稱行動沒有政治考慮，香港民間人權陣線聲明譴責警方濫捕侵權。

前央視主持人武漢疫情直播中 疑遭公安強行帶走

新冠肺炎疫情下，官方對言論的嚴控未見絲毫鬆動，揭露疫區武漢實際情況的央視前主持人李澤華近日傳出直播中疑似遭拘捕，行蹤不明...

黎智英等人遭拘捕 民陣發聲明轟港警濫捕

壹傳媒創辦人黎智英等人今日遭警方拘捕，原因與去年8月31日的反送中遊行有關。香港民陣發聲明表示，拘捕831遊行人士是警察...

黎智英遭拘捕 陸官媒環時批「首席漢奸」：早該法辦

香港壹傳媒創辦人黎智英今早被港警拘捕，大陸官媒環球時報發表社評，大力批評黎智英是「在香港禍國亂港的首席漢奸」，並稱黎智英...

被拘三人獲保釋 李卓人批「大算帳」 黎智英不發一言

壹傳媒創辦人黎智英、香港立法會前議員工黨副主席李卓人，及立法會前議員民主黨前主席楊森，上午遭香港重案組拘提，經過一上午審...

香港媒體、政黨人士遭拘捕 陸委會籲勿秋後算賬

陸委會今（28）日發布新聞稿，表示嚴正關切香港媒體、政黨人士遭拘捕，籲相關方面保持克制、保障人權，防疫優先，勿秋後算賬、...

黎智英等三人邀控非法集結 5月5日法院應訊

香港壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人與前民主黨黨主席楊森今早分別被港警拘捕，據悉三人被捕是參與去年8月31日反送中...

美籲中：立即釋放銅鑼灣書店股東桂民海

香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海24日遭中國大陸法院以「為境外非法提供情報罪」為由，判處10年有期徒刑；美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）27日透過聲明，強烈譴責中國大陸的判決，呼籲中共立刻無條件釋放桂民海。

熱門新聞

「新冠高架橋」太刺眼 網友建議改名遭官方駁回

前央視主持人武漢疫情直播中 疑遭公安強行帶走

浙江擬建大陸首條海底高鐵隧道

到職才2天 這位副市長就被發布因公殉職

美議員關切黎智英被捕 呼籲美國政府也回應

黎智英等人遭拘捕 民陣發聲明轟港警濫捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。