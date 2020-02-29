到職才2天 這位副市長就被發布因公殉職

「肥佬黎」黎智英不只是叱吒媒體圈的壹傳媒創辦人，他更是大陸黨官媒箭靶怒指的「禍港四人幫」之首、CIA特工。然而，他年幼從廣州偷渡到香港，從紡織廠打工，拚到經營成功的服裝連鎖品牌「佐丹奴」，直到1989年天安門事件讓他開始思考政治，黎智英義無反顧投身成為一個「有良心的攪局者」。

2020-02-28 13:03