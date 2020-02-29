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到職才2天 這位副市長就被發布因公殉職

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
劉建武享年45歲。網路圖片
劉建武享年45歲。網路圖片

周口市政府辦公室今（29）日淩晨發布訃告，指周口市副市長劉建武因公殉職，享年45歲。讓人意外的是，他正式履職才2天而已。

綜合陸港媒體報導，被發布因公殉職的劉建武，是於28日下午2時16分逝世。

據河南省周口市人民代表大會官方網站公告，2月26日召開的周口市第四屆人民代表大會常務委員會第22次會議上，劉建武剛剛被任命為周口市副市長。因此他正式履職才2天，就因公殉職。

有報導稱，劉建武是死於突發心肌梗塞

由於公告並未交代其死因，引起輿論猜疑，有網友稱：「因公殉職，是死在抗疫一線，還是突發事件？應該交代」，也有人質疑：「沒說是肺炎，猝死或車禍，還是別有內情？」，還有人說：「硬是扯上疫情呀等等，讓人看了很無語」。

疫情 心肌梗塞

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