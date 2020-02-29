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美議員關切黎智英被捕 呼籲美國政府也回應

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參議員史考特。記者張文馨/攝影
美國聯邦參議員史考特。記者張文馨/攝影

壹傳媒創辦人黎智英等人日前遭港警以參與反送中非法集結為名帶走，後經保釋，外界質疑這是港府秋後算帳。美國聯邦參議員史考特（Rick Scott)28日在華府智庫哈德遜研究所演講時，聲援黎智英，並要求美國政府回應此事。

史考特28日參加智庫舉辦的「面對中國挑戰」座談會，主動提及黎智英遭捕一事，他說，港警以非法集結逮捕黎智英、香港民主黨前主席楊森與工黨副主席李卓人，史考特稱，「參與和平抗議活動」應是港人基本權利；黎智英等人應因堅持香港的自由與人權受肯定。

史考特表示，香港特首林鄭月娥與中國共產黨應慎重考慮如何採取下一步動作，他個人會持續關心此事，也希望美國政府積極回應此事。

黎智英等3人在28日分別被香港警方拘捕，他們被指去年8月31日參與未經批准集會，黎智英另外被指涉嫌恐嚇記者。黎智英被審訊5小時後，獲准保釋。

黎智英 香港特首 港警

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