前央視主持人武漢疫情直播中 疑遭公安強行帶走

新冠肺炎疫情下,官方對言論的嚴控未見絲毫鬆動,揭露疫區武漢實際情況的央視前主持人李澤華近日傳出直播中疑似遭拘捕,行蹤不明;從影片可見,當時有兩名自稱公安的人士進入他的住所。

2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱新冠肺炎)疫情爆發後,包括陳秋實、方斌等自媒體人士因披露武漢不為人知的疫情而疑似遭抓捕;近日李澤華也傳出面臨相同處境。

綜合德國之聲(DW)等媒體報導,李澤華26日晚間在武漢失聯,疑似被抓走。

當天晚上的一段直播影片顯示,李澤華當時在房間內,聽到門外有人後,他進行了一段自白,其中說到,「我也想像柴靜(前央視主持人)一樣能夠去到一線,能在04年那樣的輿論環境之下作出北京抗擊非典(SARS)那樣的片子…我認為那是有價值的」。

從影片可見,李澤華隨後開門讓兩名穿著黑衣、戴著口罩、據稱是公安的男子進入後,直播隨即中斷。

李澤華的YouTube頻道內容顯示,他曾於16日到武漢疫情嚴重的百步亭社區實地採訪;18日則報導了武漢市殯儀館「天價招聘屍體搬運工」的內幕。

25日,他又前往武昌火車站地下停車場訪問滯留的外地務工人員;26日則有一段長度30秒的短片,李澤華表示正在前往武漢病毒研究所途中,被人駕車跟蹤。

25歲的李澤華畢業於中國傳媒大學,曾任中央電視台主持人,2018年辭職創辦自媒體「不服TV」,開始成為短片創作者。

李澤華的遭遇引起關注,而另一名前央視主持人阿丘(邱孟煌)最近則因為要求中國向世界道歉,受到網友痛批。

美國華爾街日報稍早時曾發表題為「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)專欄文章,引發涉嫌「辱華」的輿論風暴和外交風波。

針對此事,阿丘20日在微博留言說,「雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了,但我們可不可以說話語調稍溫和並帶些歉意,不慫也不豪橫地把口罩戴起來,向世界鞠個躬,說聲:對不起,給你們添亂了」。

阿丘的說法掀起網上罵聲一片,網友並不認同中國應向全世界道歉,有人指評他的言論「很危險」,「在為全球躍躍欲試的排華行為提供道德依據-中國人錯了,中國人該死。而阿丘本人作為中國人,卻不肯率先自殺向全世界謝罪」。

還有網友說,「病毒是天災,是全人類共同的敵人,誰頭上都落過,只是這一次剛好落到了武漢頭上,而武漢以封城的形式替全人類扛了,中國替全人類扛了」。

遭到網友圍攻後,阿丘已刪除相關留言,但事情仍繼續發酵,微博上出現大量針對他的攻擊性言論。