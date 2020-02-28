黎智英等人遭拘捕 民陣發聲明轟港警濫捕

壹傳媒創辦人黎智英等人今日遭警方拘捕，原因與去年8月31日的反送中遊行有關。香港民陣發聲明表示，拘捕831遊行人士是警察反對遊行繼而濫捕的劇本，即使是保障有限公民政治權利的基本法，在暴警前已淪為廢止。

民陣在其臉書上發布聲明，指出武漢肺炎疫情未止，林鄭政權不單拒應民意，更繼續清算抗爭者。自六月以來，警察濫捕超過七千人，多次侵犯人民遊行集會自由權利，警察今日繼續濫捕手段，拘捕李卓人、楊森、黎智英三人，指他們涉嫌參與去年831未經批准集結，民陣對警方一直以來的濫捕侵權，感到非常憤怒，並且予以強烈譴責。

聲明解釋當時831反送中遊行的始末，指出民陣本擬於當日舉辦大遊行，抗議人大831決定剝奪港人普選權，然而遭警察反對，上訴不果。民眾不滿遊行集會的正當權利被剝奪，以自發召集宗教遊行，突顯警察打壓和平遊行的荒謬。政府不但沒有回應民意，更動用武力鎮壓，釀成831太子站慘案。

聲明指出，慘案未了，警暴不止，政權繼續濫捕市民，假借防疫派錢，搏取民意反彈，背後就用納稅人公帑買子彈打市民，更繼續濫捕抗爭者。民陣相信，警方的行動只會令香港人更加團結，堅持和勇不分，更「幫助」市民將831血案刻入靈魂，終永世毋忘警暴。

民陣呼籲大家：不要忘記所有被捕人士與正在監獄的同行者，繼續反對人大831決定，堅持真雙普選。聲明最後強調，五大訴求，缺一不可。