黎智英遭拘捕 陸官媒環時批「首席漢奸」：早該法辦

香港壹傳媒創辦人黎智英今早被港警拘捕，大陸官媒環球時報發表社評，大力批評黎智英是「在香港禍國亂港的首席漢奸」，並稱黎智英早該法辦，但是香港法律軟弱等眾所周知的原因，一些亂港分子找到了逃避司法制裁的空隙，有恃無恐。

該社評名稱為「正義再遲到，終不會忘了懲治黎智英」。社評表示，黎智英用壹傳媒肆意毒化香港輿論，且個人直接參與各種「賣國」政治活動，與美國反陸政客公然勾結，是個過往罪行早已把他提前釘到歷史恥辱柱上的反面人物。

該文稱，對黎智英等人的判決早已在道義的法庭中進行了。黎智英可謂人們常說的「亂港四人幫」之首，他有錢，有行動工具(媒體)，活動能量最大，因此行惡最多，用「人神共憤」這個詞來描述他，也最恰如其分。

該文稱，幫美國搞亂香港，是黎智英當下的生意經，也是他的利益所在。然而懲罰就在不遠處等著他，包括道義的，也包括法律的。