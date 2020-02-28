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被拘三人獲保釋 李卓人批「大算帳」 黎智英不發一言

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
被香港重案組拘捕的黎智英等三人，下午獲准保釋離開警署。取自星島日報
被香港重案組拘捕的黎智英等三人，下午獲准保釋離開警署。取自星島日報

壹傳媒創辦人黎智英香港立法會前議員工黨副主席李卓人，及立法會前議員民主黨前主席楊森，上午遭香港重案組拘提，經過一上午審訊，下午1時獲准保釋，戴著口罩離開警署。

李卓人獲准保釋後，批評警方現時是「大算帳」，屬政治操作，以威嚇手段對付香港人。黎智英離開警署後即搭車離開，沒有回應任何問題。

港警表示，3人獲准保釋，將於5月5日在東區裁判法院應訊。

香港電台報導，李卓人保釋後，透露警方要求他交出手機，他質疑警方要檢視手機內容，以搜集情報，是「無所不用其極」。

李卓人指港警正展開「大算帳時代」，擔心831當日還有多人與他一同參與集會，都將面臨調查。

同樣獲准保釋的楊森離開警署時向在場人士揮手。香港立法會議員林卓廷及尹兆堅到西區警署外聲援。

香港 立法會 黎智英

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