香港媒體、政黨人士遭拘捕 陸委會籲勿秋後算賬

陸委會今（28）日發布新聞稿，表示嚴正關切香港媒體、政黨人士遭拘捕，籲相關方面保持克制、保障人權，防疫優先，勿秋後算賬、徒增波瀾。

對於香港警方今（28）日拘捕多名香港媒體、泛民主派人士，陸委會表示嚴正關切，籲港方應落實基本法對香港民眾集會、遊行等自由之保障。

陸委會指出，近期香港社會仍時有衝突抗爭，港人並未因疫情而放棄追求民主，國際社會更未淡忘對香港自由人權的支持，在當前疫情延燒之際，執政者更應團結各界、齊心抗疫，秋後算賬無助於穩定情勢，也無法獲得民眾對政府的認同。

陸委會表示，審度當前情勢，希望港方保持克制，勿再徒增波瀾，並用心思考、誠心回應人民訴求，才是化解問題癥結的核心之計。