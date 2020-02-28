聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港媒體、政黨人士遭拘捕 陸委會籲勿秋後算賬
陸委會今（28）日發布新聞稿，表示嚴正關切香港媒體、政黨人士遭拘捕，籲相關方面保持克制、保障人權，防疫優先，勿秋後算賬、徒增波瀾。
對於香港警方今（28）日拘捕多名香港媒體、泛民主派人士，陸委會表示嚴正關切，籲港方應落實基本法對香港民眾集會、遊行等自由之保障。
陸委會指出，近期香港社會仍時有衝突抗爭，港人並未因疫情而放棄追求民主，國際社會更未淡忘對香港自由人權的支持，在當前疫情延燒之際，執政者更應團結各界、齊心抗疫，秋後算賬無助於穩定情勢，也無法獲得民眾對政府的認同。
陸委會表示，審度當前情勢，希望港方保持克制，勿再徒增波瀾，並用心思考、誠心回應人民訴求，才是化解問題癥結的核心之計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言