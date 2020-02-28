黎智英被捕 梁振英：不管外國保護傘 犯法就要受制裁
香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英今日針對黎智英被捕在FB發文表示，「不管在外國有什麼保護傘，犯刑法或民法(包括誹謗法)的人都要受到制裁。」
壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森今早(28日)被香港警方上門拘捕，涉嫌與去年831非法集會有關。
梁振英表示，香港是法治之區，不管後台多硬，犯法就要受到制裁。他還表示，有關部門要主動，要有擔當，政治勢力不能凌駕法律。
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