香港食物及衛生局長：無證據狗會傳播新冠病毒給人

香港漁農自然護理署今日凌晨表示，一隻居於確診新冠肺炎者家中的狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應，對此香港食物及衞生局局長陳肇始表示，漁護署目前沒有數據證明有關狗隻感染或發病傳播新型冠狀病毒。

據港媒星島日報報導，陳肇始說，有關狗隻無任何病徵，正在漁護署位於港珠澳大橋口岸的動物居留所隔離檢疫14天，獸醫會作醫學監察，反覆檢測唾液、鼻液及環境樣本等，待測試結果呈陰性才會發回給飼主。他提醒有養寵物的人士要注意衞生。

此前，中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟表示，新型冠狀病毒會在哺乳類動物之間傳播，寵物飼主要加強對寵物的管理。