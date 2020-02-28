黎智英涉恐嚇記者及非法集結被捕 到九龍城警署助查

鴻海富士康科技集團25日宣布，聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問，這是鍾南山的另一個新職。大陸新冠疫情爆發後，鍾南山不僅在大陸成了紅人，在台灣打開知名度。樹大招

2020-02-28 09:00