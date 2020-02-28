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黎智英涉恐嚇記者及非法集結被捕 到九龍城警署助查
警方重案組搜查「壹傳媒」創辦人黎智英寓所！今日（28日）早上7時許，警方港島總區重案組探員，到「壹傳媒」集團創辦人黎智英何文田嘉道理道寓所調查，上午8時許帶走黎前往九龍城警署。
據了解，警方將就黎智英涉嫌於前年6月恐嚇傳媒記者作出檢控，並就其去年8月31日涉嫌在反修例遊行中參與非法集結錄取口供。
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文章授權轉載自《香港01》
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