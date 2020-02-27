港府1,200億紓困 永久居民發1萬現金

從反送中抗議到新冠肺炎爆發，香港經濟屋漏偏逢連夜雨。港府宣布，將投入1,200億港幣刺激經濟，提供所有年滿18歲的永久居民1萬港幣現金，此計畫可使700萬民眾受益。此外，港府也研擬大幅削減部分居民的所得稅，估有近200萬納稅人受惠。

根據《CNN》報導，香港經濟在2019年第3季開始走下坡，GDP年減2.8%，第4季GDP更進一步下降2.9%。起因於為期數月的反送中大規模抗議、中美貿易戰和全球經濟放緩，使香港去年經濟整體萎縮1.2%，是自全球金融危機以來首次年度下滑。如今又遇到新冠肺炎爆發，對於香港的經濟可說是雪上加霜。

對此，港府近幾個月來，輪番推出經濟刺激計畫，總值超過300億港幣。CNN訪問香港中文大學經濟學副教授莊俊傑，他表示不擔心香港財政狀況，原因是香港一直以來保持穩健的財政緩衝，財政儲備大約有1,450億美元，因此可以度過這次危機。

《CBS》報導，香港財政司長陳茂波表示，救港計畫將導致2021年3月的下一財政年度赤字躍上歷史最高，達1,391億港幣，占整體GDP的4.8%，比原來預期的378億的財政赤字還多，這也是香港政府近15年來的首次赤字。當局也將投入1,200億港幣刺激經濟，提供所有年滿18歲的永久居民1萬港幣現金。

【更多精采內容，詳見 】