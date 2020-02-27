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胡潤榜中國巨富激增 比美國多2倍

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

胡潤研究院26日發布「2020世茂深港國際中心．胡潤全球富豪榜」顯示，包括港澳在內的中國過去一年新產生了182位10億美元的富翁，比美國的59位多兩倍。目前中國10億美元富翁人數排全球第一，多於排名第二的美國和第三的印度總和。中國首富56歲的馬雲以人民幣3150億元（約443億美元）位列全球第21位，比去年上升一位。

中新社報導，上榜企業家財富計算截止日期為2020年1月31日，來自71個國家，2182家公司的2816位10億美元企業家上榜，人數比去年增加346人，這也是胡潤研究院連續第九年發布「全球富豪榜」。

榜單顯示，亞馬遜56歲的貝佐斯（Jeff Bezos）連續第三年成為全球首富，身家人民幣9800億元（約1392億美元）。得益於路威酩軒（LVMH）股價飆升，伯納德．阿諾特（Bernard Arnault）財富增長人民幣1700億元（約241億美元），至人民幣7500億元（約1066億美元），位居第二。

中國首富56歲的馬雲財富增長15%，以人民幣3150億元位列全球第21位，比去年上升一位。緊隨其後的是人民幣3080億元、騰訊的馬化騰（約437億美元）、人民幣2310億元、恆大的許家印（約328億美元）、92歲的李嘉誠人民幣2000億元（約284億美元）和92歲的李兆基人民幣1890億元（約268億美元）。

新冠病毒疫情影響下，中國在線教育、在線遊戲和疫苗研發企業股價上漲。在線教育公司跟誰學49歲的陳向東財富上漲至人民幣330億元（約47億美元）。

值得一提的是，中國共計有799位10億美元企業家上榜，比榜單第二名美國多173位，中國新增182位，占全榜單新增人數的四成。「今天中國的10億美元企業家比美國和印度加起來還多。」胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，美國、印度和中國的科技股估值激增，股市強勁，推動10億美元企業家人數創下新高。

人民幣 印度 富翁

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