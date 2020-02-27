為習近平訪日鋪路 楊潔篪28日赴日
大陸外交部發言人趙立堅27日證實，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪28日至29日訪問日本，與日本國家安全保障局長北村滋舉行新一輪高級別對話。
日本國家安全保障局類似於美國國家安全會議，有日本版NSC之稱。
大陸國家主席習近平計畫「今年春天」訪日，但因疫情延燒，一度傳出暫緩。
日本共同社今日報導，日本外務省27日宣佈，負責中國外交工作的中共中央政治局委員楊潔篪28至29日到訪日本。將與國家安全保障局長北村滋等，磋商定於4月的中國國家主席習近平作為國賓訪日事宜。
北京青年報報導，大陸外交部發言人趙立堅表示，楊潔篪此時應邀訪日，充分表明了中方對中日關係的高度重視，雙方屆時將就中日關係、攜手抗擊疫情以及其他關心的共同關心的問題，深入交換意見。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言