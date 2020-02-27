為習近平訪日鋪路 楊潔篪28日赴日

大陸外交部發言人趙立堅27日證實，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪28日至29日訪問日本，與日本國家安全保障局長北村滋舉行新一輪高級別對話。

日本國家安全保障局類似於美國國家安全會議，有日本版NSC之稱。

大陸國家主席習近平計畫「今年春天」訪日，但因疫情延燒，一度傳出暫緩。

日本共同社今日報導，日本外務省27日宣佈，負責中國外交工作的中共中央政治局委員楊潔篪28至29日到訪日本。將與國家安全保障局長北村滋等，磋商定於4月的中國國家主席習近平作為國賓訪日事宜。

北京青年報報導，大陸外交部發言人趙立堅表示，楊潔篪此時應邀訪日，充分表明了中方對中日關係的高度重視，雙方屆時將就中日關係、攜手抗擊疫情以及其他關心的共同關心的問題，深入交換意見。