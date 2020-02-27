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深圳連續5天未新增確診病例 交通復行

中央社 / 香港27日電
鄰近香港的中國大陸深圳市已連續5天沒有新增武漢肺炎確診病例。 中通社
鄰近香港的中國大陸深圳市已連續5天沒有新增武漢肺炎確診病例。 中通社

鄰近香港的中國大陸深圳市已連續5天沒有新增武漢肺炎確診病例，市內汽車客運服務已陸續恢復服務。

深圳新聞網今天報導，當局公布，截至26日24時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在當地已連續5天零新增，確診病例維持417例。

報導表示，深圳各汽車客運站在做好疫情防控措施的前提下，已陸續恢復服務；截至25日，市內的37家汽車客運站有35家恢復運作。

深圳連接香港，武漢肺炎爆發後，港方逐步關閉了連接兩地的口岸，兩地民眾基本上不能往來。在香港，武漢肺炎每天仍有新增個案，至今累計91例。

深圳 肺炎 香港

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