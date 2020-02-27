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一滴口水含10萬病毒 港大：醫護面壁吃飯減少傳播風險

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
圖/香港經濟日報
圖/香港經濟日報

新冠肺炎疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良27日指出，日前檢視了23位患者入院時的身體病毒量，發現一滴口水帶有10萬個病毒，足以造成其他人都受感染，提醒醫護人員必須注意防護措施，同時建議醫護人員盡量買外賣，極端情況下採「面壁吃飯」。

香港經濟日報報導，他指出與港大微生物學系講座教授袁國勇檢視香港23件新冠肺炎確診病例，檢視患者身體的病毒量，發現他們的鼻液、唾液、痰液中的含病毒量在入院首日為最高，但即使過了14日，甚至在21日後，體內的病毒量依然處於高水平，導致大部分病人至今依然未能出院。

至於入院時的病毒量的情況，量化出來的結果大約是每1毫升有1億個病毒， 即是如芝麻般細小的口水、鼻涕、水點等份量內已有10萬個病毒，何栢良形容「將芝麻斬開十分之一都有1萬個病毒」。

他提醒，身體對新冠肺炎的病毒沒有免疫力之下，可能只需要「幾粒病毒」就足以感染，因此口罩和面罩必須按照規格佩戴，更需要有旁人在身邊監督佩戴，以確保配戴不會有走位情況發生，以及做好病人的源頭控制。

何栢良還建議入院的過程最好也有專人監察負責的醫護人員，確保整個過程中沒有感染控制遺漏，他指出如果醫護人員在處理完個案後要洗臉，回家前面應該清潔好頭髮和臉部，也要小心頭髮會沾染到病毒。

其次，關於日常的飲食習慣，何栢良建議醫護人員購買外賣，不要到餐廳用餐，吃飯前若把口罩拿下，就不要重新戴上，吃飯時也避免談話，等到吃飯完畢後，洗手洗臉完再戴上口罩才交談，脫下口罩吃飯時也應該與同事保持安全距離， 極端情況下或需要面壁用餐。

新冠肺炎 醫護人員 口罩

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