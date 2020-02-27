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取得第一張月背地下淺層雷達圖 陸首揭月球撞擊面紗

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
嫦娥四號探測器今年1月3日在月球背面最古老且最大的南極–艾特肯盆地內的馮卡門撞擊坑底部成功著陸。沿著月球，雷達車行走106公尺的路徑，在深度40公尺的範圍內，識別出了三個不同次表層地層單元，成功完成月球背面地下淺層的第一張雷達圖像、月表下物質的特性參數，以及濺射物內部地層序列。央視截圖
嫦娥四號探測器今年1月3日在月球背面最古老且最大的南極–艾特肯盆地內的馮卡門撞擊坑底部成功著陸。沿著月球，雷達車行走106公尺的路徑，在深度40公尺的範圍內，識別出了三個不同次表層地層單元，成功完成月球背面地下淺層的第一張雷達圖像、月表下物質的特性參數，以及濺射物內部地層序列。央視截圖

大陸探月取得重大發現，國際科學期刊《科學·進展》發表了中國科學院國家天文台科研團隊，首次完成月球背面地下40公尺深度內的地質分層雷達圖像，是人類首次揭開月球背面地下結構，對月球撞擊和火山活動歷史的神秘面紗。

大陸央視報導，嫦娥四號探測器今年1月3日在月球背面最古老且最大的南極–艾特肯盆地內的馮卡門撞擊坑底部成功著陸。報導指出，測月雷達好比是一台給月球做CT（電腦斷層掃描）的設備，沿著月球，雷達車行走106公尺的路徑，在深度40公尺的範圍內，識別出了三個不同次表層地層單元，成功完成月球背面地下淺層的第一張雷達圖像、月表下物質的特性參數，以及濺射物內部地層序列。

研究分析出，月球地下物質由低損耗的月壤物質和大小不同的大量石塊組成，識別出了三個不同次表層地層。

第一層為從月球表面到地下12公尺的細粒月壤，內嵌有少量石塊，此月壤層形成於多個撞擊坑互疊的濺射物之上，這些濺射物可能來自周邊的芬森和馮卡門 L撞擊坑等。

第二層從地下12到24公尺，這是雷達圖像上回波強度最大的區域，表明內部存在大量的石塊，甚至形成了碎石層和碎石堆，說明濺射物的沉積不僅僅是地毯式的鋪散，也會伴隨著物質之間的剪切、混合、挖掘以及二次撞擊坑結構擾動等複雜的地質過程。

第三層從地下24到40公尺，雷達回波明暗交替變化，是不同時期、更古老的濺射物的沉積和風化產物。

至於深度40公尺以下雷達信號微弱，高頻通道雷達信號已無法推斷其物質特性。結合區域地質歷史，推測在嫦娥四號著陸點附近，完整的月海玄武岩覆蓋在月表以下大於40公尺的深度。這一研究成果對於瞭解撞擊過程對月表的改造、火山活動規模與歷史等具有非常重要的意義。

嫦娥四號探測器今年1月3日在月球背面最古老且最大的南極–艾特肯盆地內的馮卡門撞擊坑底部成功著陸。沿著月球，雷達車行走106公尺的路徑，在深度40公尺的範圍內，識別出了三個不同次表層地層單元，成功完成月球背面地下淺層的第一張雷達圖像、月表下物質的特性參數，以及濺射物內部地層序列。央視截圖
嫦娥四號探測器今年1月3日在月球背面最古老且最大的南極–艾特肯盆地內的馮卡門撞擊坑底部成功著陸。沿著月球，雷達車行走106公尺的路徑，在深度40公尺的範圍內，識別出了三個不同次表層地層單元，成功完成月球背面地下淺層的第一張雷達圖像、月表下物質的特性參數，以及濺射物內部地層序列。央視截圖

嫦娥四號 南極

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