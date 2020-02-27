人民日報點名蘇貞昌：謊言版365夜出續集

湖北省荊門市台胞血友病少年小宇母子返台，中共黨媒人民日報「日月談」點名批判行政院長蘇貞昌「謊言版365夜又出續集」，更批民進黨「賊喊捉賊、栽贓嫁禍的戲碼演得如此駕輕就熟，真無愧詐騙集團名號。」

人民日報「日月談」指出，蘇貞昌「是中國插手，造成名單變化，才讓小宇延遲回鄉」是信口雌黃，文指實際上，若東航的後續安排未被民進黨當局阻撓，小宇兩天后就能回家。造成小宇在湖北多滯留十余天的罪魁禍首，正是民進黨當局自己。

文中質問蘇貞昌，台灣宣佈有一名確診病例後，對具體情況諱莫如深，台當局至今未能回答武漢台辦依據確鑿事實提出的7點疑問，從頭到尾只是支支吾吾，閃爍其詞。「請蘇貞昌正面回答，如果這個確診病例是實，為何台當局始終不把具體情況公之於眾，是不願、不能、還是不敢？」

「日月談」再批民進黨意圖昭然若揭：就是要借疫情把「仇中、恐中、反中」的宣傳戰進行到底，營造「大陸疫情給台灣惹麻煩，滯鄂台胞給台灣惹麻煩」的氛圍。更指控民進黨編造各種藉口，能不接就不接，能拖一天是一天。在運送滯鄂台胞返鄉問題上，從始至終就是「麻煩製造者」。