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中央政治局常委再開會 習近平等七常委捐款支持防疫

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
中共中央總書記習近平。圖／新華網
中共中央總書記習近平。圖／新華網

中共中央政治局常委會26日再次為新冠肺炎疫情召開會議，聽取中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組匯報。據官媒《央視新聞》報導，為響應中共中央對廣大黨員的號召，習近平李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正七個常委都為支持疫情防控工作捐款

《新華社》報導，中共中央總書記習近平在會議上發表重要講話指出，當前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，經濟社會發展加快恢復，同時湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視。

習近平說，越是在這個時候，越要加強正確引導。各級黨委和政府要統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，準確分析把握疫情和經濟社會發展形勢，緊緊抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，確保打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

常委會議強調，要加強北京等重點省分防控工作，堅決阻斷各種可能的傳染源。

今天常委會已是中央政治局本月召開的第四次常委會議，顯見中共中央高度重視和掌控疫情發展情況。

報導稱，中共中央組織部近日印發通知，要求各級黨組織就黨員自願捐款加強指導服務，支持新冠肺炎疫情防控工作。

通知要求，各地人事部門要做好黨員自願捐款指導服務工作，要尊重黨員意願，堅持自覺自願、量力而行，不提硬性要求，不搞強迫命令，不得採取從工資收入中統一扣繳的做法，並且要認真做好接收上繳工作，對所捐款項要嚴格管理、如數上繳，不得以任何名義截留或挪作他用。

通知強調，捐款主要用於慰問疫情防控的前線醫護人員、基層幹部群眾、公安民警和社區工作者等，資助因患病而遇到生活困難的群眾和因病逝世的死者家屬，以及慰問犧牲的幹部群眾家屬等。

新冠肺炎 習近平 李克強 捐款

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