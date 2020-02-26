人民日報海外網：蘇式謊言可以休矣！

針對滯留武漢台商返台事件，中共人民日報旗下的海外網發出述評稱，這件事的來龍去脈，民進黨當局的意圖已經昭然若揭：他們就是要藉疫情把「仇中、恐中、反中」的宣傳戰進行到底，營造「大陸疫情給台灣惹麻煩，滯鄂台胞給台灣惹麻煩」的氛圍。

評論稱，民進黨當局根本沒有把滯鄂台胞的健康權益放在眼裡，編造各種藉口，能不接就不接，能拖一天是一天。

日前，在湖北省、四川省各級台辦和台商協會的協助下，滯留湖北省荊門市的台灣血友病少年小宇母子順利返回台灣。

就在兩岸同胞對大陸的這次特殊護送安排點讚的時候，民進黨蘇貞昌的「謊言版365夜」又出續集。他說，是「中國插手，造成名單變化」，才讓身患血友病的台胞小宇延遲回鄉。

看一下事實，就可發現蘇貞昌根本在信口雌黃。蘇貞昌說，台當局「在第一批回台飛機就以弱勢優先原則讓血友病童優先回家」。

事實是，東航第一班春節加班機2月3日運送首批滯鄂台胞抵台，2月6日就將第二批運送名單完整提交台灣方面。而台當局直到2月9日才突然提出一份121人的「優先」返回名單。

蘇貞昌能否解釋，2月9日台方給的名單，是如何將小宇安排到2月3日飛機中的呢？所謂的「中國插手」造成「名單變化」並致小宇延遲返鄉，又從何說起？第一批滯鄂台胞搭乘東航加班機返鄉，事在緊急，以武漢地區台胞就近集結為主，小宇當時人在荊門市，來不及辦理相關手續趕到武漢。

實際上，若東航的後續安排未被民進黨當局阻撓，小宇兩天後就能回家。東航2月4日提出第二批運送計畫，即5日、6日晚間各由其執行2班，共運送890名台胞及其家屬，但這一計畫遭到民進黨當局拒絕。

由此可見，造成小宇在湖北多滯留十餘天的罪魁禍首，正是民進黨當局自己。

蘇貞昌又一次汙衊說，東航首班加班機中「沒有檢疫」，造成其中有一名「確診病例」。事實是，首批返台247名台胞在登機前均就自身健康狀況作出書面承諾，並按規定接受檢疫排查，均無異常。但台灣衛生機構宣布有一名「確診病例」之後，對其具體情況諱莫如深，至今未能回答武漢台辦提出的7點疑問。