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阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

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支持新冠肺炎防疫工作 中共七常委捐款

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央總書記習近平。圖／取自新華網
中共中央總書記習近平。圖／取自新華網

新冠肺炎疫情嚴峻，中共中央今日召開政治局常委會會議，據央視新聞報導，七常委決定要為支持新冠肺炎防疫工作捐款，不過報導並未透露捐款金額。

大陸官媒央視新聞指出，今日中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組彙報，分析當前疫情形勢，研究部署近期防控重點工作。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

該則報導接著指出，「響應黨中央對廣大黨員的號召，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正同志為支持新冠肺炎疫情防控工作捐款」。

此前大陸財政部官網在9日時曾召開會議，統計至8日，各級財政共安排疫情防控資金人民幣718.5億元（約新台幣3,142億元），保障疫情防控資金供給。

新冠肺炎 疫情 習近平 李克強

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