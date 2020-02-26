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疫情撕裂兩岸 中共黨報文章點名批判主播張雅琴

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民日報海外版今（26）日刊登「一場疫情撕下台當局畫皮」的文章。中新社資料照片
人民日報海外版今（26）日刊登「一場疫情撕下台當局畫皮」的文章。中新社資料照片

人民日報海外版今（26）日刊登「一場疫情撕下台當局畫皮」的文章，點名批判年代新聞主播安幼琪、張雅琴及媒體人丁學偉、王瑞德等人。

文章稱，一場疫情讓人看到在當下的台灣，幾乎每天都產生人民公敵。支持兩岸統一，是人民公敵；稱讚大陸，是人民公敵；甚至說句湖北家鄉的麵條好吃，也成了人民公敵。

文章指出，24日晚間，緊急從湖北回台就醫的病童母子還沒落地，年代新聞主播安幼琪居然理直氣壯地喊：既然大陸好，為什麼要回台灣來？病童母親和安幼琪擁有一樣的台灣身份，就因為她的娘家在湖北，安幼琪就有權利公開辱駡她嗎？

文章還指出，包機的台商返台抱怨了一句隔離中的伙食，年代電視台的另一位女主播張雅琴惡形惡言：你要不要回去吃蝙蝠？媒體人王瑞德叫嚷：我們沒有用刀槍逼你去探親、去當台商、去觀光！另一位媒體人丁學偉竟然稱：你(指台商)要回來如果確診，要用掉我們台灣多少醫療資源？言下之意台商不是台灣人，無權享用台灣的醫療資源。

文章表示，台商的稅繳給台灣，健保費繳給台灣，他們為什麼不能如你丁學偉一樣用台灣的醫療資源？蔡英文選前將台商回台投資作為自己的政績和選舉資本，在台商深陷困境時裝聾作啞，何其冷血？

文章批評，台灣當局口口聲聲新聞自由，卻放任假新聞假消息滿天飛，談話節目再就假論假發揮一番，三人成虎，仿佛他們親聞親見。電視主播陳凝觀開場就造謠：北京變武漢啦！掛著學者頭銜的范世平說：死在方艙醫院就在那裡燒一燒了……。台灣當局也有媒體管理部門，但卻讓謠言掛著新聞的招牌零成本坐大，讓惡質媒體達到自己挑撥仇恨、醜化大陸的政治目的，無視真相，無視台商生死。

主播張雅琴。圖／翻攝自張雅琴臉書
主播張雅琴。圖／翻攝自張雅琴臉書

台商 主播 疫情 張雅琴

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