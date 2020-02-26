首班專機接返滯留武漢港人 港府公布細節

香港今（26）日公布香港居民乘搭首批從湖北省返港的專機的登記安排。首批專機主要協助目前滯留武漢市的香港居民返港，費用由特區政府支付。

綜合港媒報導，所有乘坐專機返回香港的人士，必須為香港身份證持有人。為減低在旅途中互相感染的風險，如患有發燒、出現呼吸道病徵或其他傳染病徵狀的香港居民，不適宜乘搭專機。每名乘客在登機前都會進行健康檢測，若出現發燒、健康表徵不正常、呼吸道病徵或其他傳染病徵狀，將不能乘坐專機。

發言人表示，基於公共衞生風險，有關人士在抵港後會安排入住檢疫中心接受14天檢疫隔離。

發言人指出，特區政府會在實際可行的情況下，包括考慮具體操作、檢疫設施接收個案的安排等，擬定第一批專機的數目和接載的人數。截至今日上午11時，政府共收到超過1700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3000多名分布在湖北省37個城市的香港居民，其中約有532名港人身處武漢市。

港府表示，希望返港的港人，需在周五（28日）下午6時前辦理登記。