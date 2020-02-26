香港迪士尼旁 港府建隔離中心預計5月啟用

香港確診人數持續攀升，現有5個檢疫隔離中心不敷使用，港府擬斥資港幣1.9億元，在竹篙灣興建檢疫隔離中心，擴充至少600個隔離位，預計5月啟用。不過，港媒發現，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園停車場，正是五月天等明星開演唱會的場地。

除了竹篙灣地塊，港府還在與迪士尼公司商討，計畫將另一塊早前預留給迪士尼用於未來發展的用地興建檢疫設施。

財新報導，被港府相中的正是1999年批覆同意在樂園現址的東面，預留60公頃的土地，擬發展迪士尼樂園的二期工程。

受疫情影響，香港迪士尼自1月26日起關閉至今仍未重新開放，恐因毗臨檢疫隔離中心再令遊客卻步，加上二期用地被徵用，營運一波三折。

竹篙灣位於香港大嶼山東北部，而港府新建檢疫中心計畫使用的竹篙灣地塊，正毗鄰香港迪士尼樂園的停車場。

港府25日晚間已在網站公告，竹篙灣首批約100個隔離單位，將爭取在今年5月完成。

財新網報導，香港食物及衛生局證實，擬斥資港幣1.9億元，在竹篙灣4公頃政府用地上興建檢疫隔離中心，擴充至少600個隔離位。