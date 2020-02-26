林鄭月娥：發放港幣1萬元，可直接給市民「加油」

香港特首林鄭月娥今（26）日表示，支持發放港幣1萬元現金給成年香港永久居民，面對前所未遇的難關，認為措施合理和有效，直接給市民「加油」，能夠即時攜手共濟，也可以刺激消費。

綜合港媒報導，對於財政司長陳茂波今發表的財政預算案，林鄭月娥稱，預算案中果斷和實質的建議，相信這些措施有助社會上下團結抗疫、為有需要市民大眾提供具體協助，和推動經濟整合重振。

她表示，目前正是需用經年累計的儲備，幫香港渡過難關的時候，但未來公共財政或連續數年赤字，警醒大家必須促進經濟增長，政府會致力透過不同策略發展多元經濟。

政務司司長張建宗表示，雖然預計下年度將創歷來最多的港幣1391億元赤字，但由於當中涉及港幣1200億元的一次過紓困措施，向每名18歲或以上居民派發港幣1萬元現金的措施，是回應社會各界訴求，鼓勵及帶動本地消費，亦助市民渡過難關。

張建宗稱，香港人經歷過戰亂、貧窮、疫症及金融危機，但憑堅毅生命力，理性務實及同舟共濟的拼搏精神，最終都可以跨過困難，從中獲取經驗，讓經濟重回正軌，制度更完善，社會更多元化。