香港財政司司長預測 今年香港經濟增長-1.5%至0.5%

香港特區政府財政司司長陳茂波今（26）日表示，香港經濟今年面對極大的內外挑戰，短期內難言樂觀，考慮到財政措施的提振作用，預測今年香港經濟的實質增長為-1.5%至0.5%。

新華社報導，陳茂波今在特區立法會發表2020/2021財政年度特區政府財政預算案。他說，香港經濟在2019年上半年已相當疲弱，在眾多不利因素的拖累下，第三季更步入衰退，全年收縮1.2%，是自2009年全球經濟大衰退以來首次出現年度跌幅。

陳茂波表示，雖然新冠肺炎疫情短期內對香港經濟影響可能比2003年SARS時更甚，勞工市場也會面對巨大壓力，但香港經濟基調穩固，核心競爭力不會因此動搖。疫情過後，香港經濟定能復甦。