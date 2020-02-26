香港逆周期措施上路救市 總額度超5000億元

疫情增溫下，香港醫護罷工、市民對口罩、米糧及衛生紙恐慌性搶購，經濟「V型反彈」無望，香港財政司司長陳茂波今日宣布「逆周期措施」上路，包括7億港元重振旅業、寬免ETF印花税、18歲以上發1萬港元紅包、發放「科技券」、低息紓困貸款等，總計救市資金超1200億港元（約新台幣5000億元）。

香港財政司司長陳茂波上午向立法會提交2020至21年度《財政預算案》。他形容，這一年對所有香港人都是風高浪急、荆棘滿途，難以忘懷的一年。從中美貿易摩擦、反修例抗爭，損了經濟，傷了人心，還未來得及止血，突然又遇上新型冠狀病毒疫情。

經濟「V型反彈」恐無望，陳茂波表示，港府決定推出大規模的逆周期措施，總金額超過港幣1200億元，陳茂波表示，「縱使下年度的財政預算，會出現歷來最高的赤字，但相信唯有這樣做，才能和市民、企業努力克服難關。」

港府在財政預算案提出港幣1200億元系列紓困的「逆周期措施」，主要為：18歲以上的香港永久居民發放1萬港元；寬減100%薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬港元；寬免住宅全年上限1500港元；綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼雙糧，交通津貼補助；公屋租戶免交一個月租金；補貼非住宅電力用戶電費開支，每戶每月上限5000港元。

同時，還僵對高科技業發放「科技券」，資助上限提高至60萬港元、由政府百分保單保的低息紓困貸款，以及額外撥款超過7億港元，讓香港旅遊發展局在疫情過後，加強對外推廣重振旅遊業。