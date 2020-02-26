快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港逆周期措施上路救市 總額度超5000億元

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港財政司司長陳茂波宣布「逆周期措施」上路，總計救市資金超1200億港元（約新台幣5000億元）。取自星島日報
香港財政司司長陳茂波宣布「逆周期措施」上路，總計救市資金超1200億港元（約新台幣5000億元）。取自星島日報

疫情增溫下，香港醫護罷工、市民對口罩、米糧及衛生紙恐慌性搶購，經濟「V型反彈」無望，香港財政司司長陳茂波今日宣布「逆周期措施」上路，包括7億港元重振旅業、寬免ETF印花税、18歲以上發1萬港元紅包、發放「科技券」、低息紓困貸款等，總計救市資金超1200億港元（約新台幣5000億元）。

香港財政司司長陳茂波上午向立法會提交2020至21年度《財政預算案》。他形容，這一年對所有香港人都是風高浪急、荆棘滿途，難以忘懷的一年。從中美貿易摩擦、反修例抗爭，損了經濟，傷了人心，還未來得及止血，突然又遇上新型冠狀病毒疫情。

經濟「V型反彈」恐無望，陳茂波表示，港府決定推出大規模的逆周期措施，總金額超過港幣1200億元，陳茂波表示，「縱使下年度的財政預算，會出現歷來最高的赤字，但相信唯有這樣做，才能和市民、企業努力克服難關。」

港府在財政預算案提出港幣1200億元系列紓困的「逆周期措施」，主要為：18歲以上的香港永久居民發放1萬港元；寬減100%薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬港元；寬免住宅全年上限1500港元；綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼雙糧，交通津貼補助；公屋租戶免交一個月租金；補貼非住宅電力用戶電費開支，每戶每月上限5000港元。

同時，還僵對高科技業發放「科技券」，資助上限提高至60萬港元、由政府百分保單保的低息紓困貸款，以及額外撥款超過7億港元，讓香港旅遊發展局在疫情過後，加強對外推廣重振旅遊業。

香港

延伸閱讀

香港「輸血」企業2百萬港元低息貸款 港府百分百擔保

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

港財政司長：港新年度財政赤字獲史上新高

民調：林鄭「表現拙劣」 58%受訪者給0分

相關新聞

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

香港疫情慘重，經濟加速蕭條，香港政府緊急出手救市方案，財政司長陳茂波今日提出《財政預算案》，宣布向18歲或以上的香港永久...

陸國務院發文 建議開學後教師戴口罩授課

大陸國務院25日印發《關於依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，建議開學後，教師授課時佩戴醫用口罩。

亞洲病夫風波 陸媒：華爾街日報再來信自稱不安

美國華爾街日報稍早前一篇「中國是真正的亞洲病夫」評論掀起軒然大波後，陸媒透露，該報高層日前又給中方寫了第二封信，其中自稱...

香港逆周期措施上路救市 總額度超5000億元

疫情增溫下，香港醫護罷工、市民對口罩、米糧及衛生紙恐慌性搶購，經濟「V型反彈」無望，香港財政司司長陳茂波今日宣布「逆周期...

國台辦旗下網站：蔡暗示台灣「以武拒統」已經做好準備

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（26）日發文質疑，如今在台灣一切以台獨為執政目的的民進黨當局，會給這一代的台灣人留下怎樣...

中國全面禁食野生動物 深圳率先推動禁食寵物

中國大陸24日決定全面禁食野生動物後，深圳市人大常委會昨天率先推出相關立法草案，進一步規定禁食用於「寵物飼養」、科研實驗...

銅鑼灣書店股東 桂民海判囚10年

香港銅鑼灣書店前股東桂民海（桂敏海）今年一月遭起訴「為境外非法提供情報罪」，案件前天在浙江省寧波市中級人民法院一審宣判，...

東亞病夫說延燒／美擬驅逐陸記者 陸控黑白不分

美國華爾街日報日前在一篇有關新冠肺炎疫情的評論中，以「中國是真正的東亞病夫」為標題，引發中方不滿驅逐該報記者，美國則傳出...

習近平：全力組織春耕生產 為打贏防疫戰提供支撐

中共全國春季農業生產工作電視電話會議今天（25日）在北京召開，中共國家主席習近平強調，要全力組織春耕生產，把農業基礎打得...

催復工！發改委：低風險地區全面恢復生產

中共國家發改委社會司司長歐曉理表示，除湖北省和北京巿以外，將以縣級為單位劃分為高中低風險地區，逐步安排復工復產。

中共外交部批評美國：以「順我者存，逆我者亡」對待媒體

美國傳媒報導，華盛頓針對中國驅逐三名《華爾街日報》記者出境，考慮採取報復行動，驅逐在美國的中國大陸記者。

中國抗疫嚴打濫食野味、推遲 「兩會」 專家：習近平求自保

由於新冠肺炎疫情影響，全國人大常委會昨天也表決通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習的決定，即日起生效。此外，原訂於3月3日、5日在北京召開的全國政協與人大「兩會」延後舉行，具體開會時間將由全國人大常委會另行決定。有外媒分析指出，兩會推遲是習近平求自保的做法。

熱門新聞

SARS倖存者命撿回來 但過著被病折磨的日子

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大陸黑科技防疫…效果還不知 為何國外已喊讚

受新冠肺炎影響！大陸理髮店1天10客人 「快付不起房租」

拿了大陸900億元投資 吉爾吉斯取消陸企合作

憋壞急出遊？大陸景區人擠人 小店日賣6000枝烤串

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。