陸國務院發文 建議開學後教師戴口罩授課

大陸國務院25日印發《關於依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，建議開學後，教師授課時佩戴醫用口罩。

該對中小學校開學前後的準備及衛生防護等提出25條技術要求。主要包括：開學前對學校進行徹底清潔；做好洗手液等防控物資的儲備；學校每日掌握教職員工及學生健康情況等，還建議教師授課時佩戴醫用口罩。

對於中小學校開學前的準備，《通知》提出7條要求。主要內容包括，開學前對學校進行徹底清潔，對物體表面進行預防性消毒處理，教室開窗通風；做好洗手液、手消毒劑、口罩、手套、消毒劑等防控物資的儲備；學校每日掌握教職員工及學生健康情況，實行「日報告」、「零報告」制度，並向主管部門報告。

在隔離措施方面，《通知》要求學校應設立（臨時）隔離室，位置相對獨立，以備人員出現發熱等症狀時立即進行暫時隔離；所有外出或外地的教職員工和學生，返回居住地後應當居家隔離14天後方可返校。

《通知》要求，各類生活、學習、工作場所加強通風換氣。每日通風不少於3次，每次不少於30分鐘。