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中國全面禁食野生動物 深圳率先推動禁食寵物

中央社 / 台北26日電
中國迄今未明令禁食貓狗等寵物，新冠肺炎疫情爆發後，輿論呼聲再起。 歐新社
中國迄今未明令禁食貓狗等寵物，新冠肺炎疫情爆發後，輿論呼聲再起。 歐新社

中國大陸24日決定全面禁食野生動物後，深圳市人大常委會昨天率先推出相關立法草案，進一步規定禁食用於「寵物飼養」、科研實驗等非食用用途的動物及其製品。草案已公告徵求意見中。

深圳人大常委會強調，「人類長期以來有餵養貓狗等動物作為寵物的習慣，寵物與人類建立起比其他動物更為親近的關係，禁止食用寵物動物是人類文明的共識，寵物也應當列入禁止食用的範圍」。

中國迄今未明令禁食貓狗等寵物，新冠肺炎疫情爆發後，大陸輿論呼聲再起。

中國13屆全國人民代表大會常務委員會24日表決通過一項決定，宣布將在「野生動物保護法」的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立了「全面禁止食用野生動物」的制度。

人民網報導，全國人大常委會法工委經濟法室副主任楊合慶表示，人大常委會決定在野生動物保護法的基礎上，全面禁止食用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」以及其他陸生野生動物，包括「人工繁育、人工飼養的陸生野生動物」。

不過楊合慶並未明確表示「寵物」未來是否也在禁食範圍內，再度引發陸民的質疑。但地處最愛吃野味、貓狗的廣東，深圳昨天開了第一槍。

深圳人大常委會官網25日公告「深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）」，並進行公開徵求意見至3月5日。草案明確列出未來禁食的「黑名單」，其中包括眾所關切的寵物。

草案規定，禁止食用下列野生動物及其製品：一、法律、法規規定保護的野生動物以及其他在野外環境下自然生長繁殖的陸生野生動物。

二、人工繁育、飼養的陸生野生動物。禁止食用用於科研實驗、「寵物飼養」等非食用用途的動物及其製品。

草案也列出可以食用動物的「白名單」，包括：豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿以及政府決定可以食用的其他家禽家畜；還有依法規未禁止食用的水生動物。

深圳人大常委會在草案說明表示，人工繁育野生動物違背了野生動物自然生長規律，且目前人工繁育野生動物的監管體系尚不健全，檢驗檢疫標準和手段無法滿足人工繁育的野生動物作為食品的防疫要求，監管部門在執法中也難以分辨野生動物是野外捕獲的還是人工繁育的。

草案說明強調，「人類長期以來有餵養貓狗等動物作為寵物的習慣，寵物與人類建立起比其他動物更為親近的關係，禁止食用寵物動物是人類文明的共識，寵物也應當列入禁止食用的範圍」。

草案說明並表示，對於社會比較關注的經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，也具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，為此「徵求意見稿」也將上述動物排除在可食用動物範圍之外。

寵物 深圳

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