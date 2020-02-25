聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平：全力組織春耕生產 為打贏防疫戰提供支撐

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
中共國家主席習近平，要求全力組織春耕生產，為打贏防疫戰提供支撐。（新華社）
中共國家主席習近平，要求全力組織春耕生產，為打贏防疫戰提供支撐。（新華社）

中共全國春季農業生產工作電視電話會議今天（25日）在北京召開，中共國家主席習近平強調，要全力組織春耕生產，把農業基礎打得更牢，把「三農」領域短板（缺點）補得更實，為打贏疫情防控阻擊戰、實現全年經濟社會發展目標任務提供有力支撐。

習近平稱，要做好重大病蟲害和動物疫病的防控，保障農業安全。要加快發展生豬生產，切實解決面臨的困難，確保實現恢復生產目標。

據央視新聞，新型冠狀病毒肺炎疫情持續，習近平近日對全國春季農業生產工作作出重要指示。習近平說，愈是面對風險挑戰，愈要穩住農業、確保糧食和重要副食品安全。他強調，各級中共黨委要把「三農」工作擺到重中之重的位置，統籌抓好決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務。

會議指出，當前，要在嚴格落實分區分級差異化疫情防控措施的同時，全力組織春耕生產，確保不誤農時，保障夏糧豐收。要加大糧食生產政策支持力度，保障種糧基本收益，保持糧食播種面積和產量穩定，主產區要努力發揮優勢，產銷平衡區和主銷區要保持應有的自給率，共同承擔起維護國家糧食安全的責任。

習近平強調，要加強高標準農田、農田水利、農業機械化等現代農業基礎設施建設，提升農業科技創新水平並加快推廣使用，增強糧食生產能力和防災減災能力。要做好重大病蟲害和動物疫病的防控，保障農業安全。要加快發展生豬生產，切實解決面臨的困難，確保實現恢復生產目標。

中共總理李克強亦批示指出，春耕在即，農時緊迫。各地區各相關部門要抓緊抓實抓細春季農業生產，加強春耕備耕和越冬作物田間管理，推動農資企業加快復工復產。穩定糧食播種面積，鼓勵有條件的地區恢復雙季稻，確保全年糧食產量穩定。抓好蔬菜、畜禽等生產，暢通鮮活農產品運輸綠色通道，加快生豬補欄擴能。加強重大動物疫病和病蟲害防治。統籌抓好脫貧攻堅、農民就業增收、農田水利建設等工作，確保農業生產平穩發展。

習近平 中共

延伸閱讀

中國抗疫嚴打濫食野味、推遲 「兩會」 專家：習近平求自保

提復工8要求「保經濟」 習近平下令：有序恢復生產生活

習近平講話17萬人連線會議 官媒：避免曲解

習近平：疫情依然嚴峻複雜

相關新聞

催復工！發改委：低風險地區全面恢復生產

中共國家發改委社會司司長歐曉理表示，除湖北省和北京巿以外，將以縣級為單位劃分為高中低風險地區，逐步安排復工復產。

中共外交部批評美國：以「順我者存，逆我者亡」對待媒體

美國傳媒報導，華盛頓針對中國驅逐三名《華爾街日報》記者出境，考慮採取報復行動，驅逐在美國的中國大陸記者。

習近平：全力組織春耕生產 為打贏防疫戰提供支撐

中共全國春季農業生產工作電視電話會議今天（25日）在北京召開，中共國家主席習近平強調，要全力組織春耕生產，把農業基礎打得...

中國抗疫嚴打濫食野味、推遲 「兩會」 專家：習近平求自保

由於新冠肺炎疫情影響，全國人大常委會昨天也表決通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習的決定，即日起生效。此外，原訂於3月3日、5日在北京召開的全國政協與人大「兩會」延後舉行，具體開會時間將由全國人大常委會另行決定。有外媒分析指出，兩會推遲是習近平求自保的做法。

比亞迪拿下美國史上最大電動大巴訂單

美國洛杉磯市長Eric Garcetti日前宣布該市已採購美國歷史上最大的純電動大巴訂單155台，其中134台來自比亞迪...

滯鄂港人有包機了 孕病考生優先

逾2700港人滯留湖北逾月，急切希望早日回港，港府昨晚宣布，將派包機分批接回，首批以孕婦、嚴重病患者、應屆考生為主，不過目前還沒有時間表。有滯湖北港人憂慮，湖北市內交通停頓，即使港府派包機來，他們亦無法自行到機場；另有滯留港人冀港府與內地部門協調批出通行證，讓他可自行駕車到珠海。

連續20天無新確診 澳門4月提早派錢

新冠肺炎疫情向中國以外地區擴散，防疫及時且全面的澳門，已經連續20日無新增確診，但考慮到疫情影響澳門民生，澳門行政會昨天宣布，原定7月開始發放的現金分享款項，提早至4月起向永久性居民發放1萬元（澳門幣，下同，約1245美元）、非永久居民發放6000元（約747美元）。

香港中學副校長FB轉文 不料藏頭詩黑警惹禍上身

香港孔聖堂中學副校長何栢欣，FB發文呼籲不要對警員染疫落井下石，稱「員警都係打份工，死咗又幫到件事幾多呀？全部人齊心抗疫...

桂民海被指為境外提供情報 判10年徒刑

銅鑼灣書店股東桂民海（桂敏海）1月遭起訴「為境外非法提供情報罪」，昨天被判罪名成立，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年

陸文旅部：近期勿赴美旅遊

大陸文化和旅遊部昨天發布赴美旅遊安全提醒指出，近期，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國大陸遊客在美屢遭不公平...

陸外交部嗆辣網紅發言人亮相 曾與美國安顧問互嗆

曾與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）就新疆問題公開互槓，甚至被萊斯痛罵「可恥」、「無知」的...

陸外交部嗆辣網紅發言人亮相 曾與美國安顧問互嗆

曾與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）就新疆問題公開互槓，甚至被萊斯痛罵「可恥」、「無知」的...

熱門新聞

真的躺著賺！隔離防疫太無聊 陸男直播睡覺一夜賺30萬

受新冠肺炎影響！大陸理髮店1天10客人 「快付不起房租」

期望日產十萬個 廠商重啟口罩機：發揚香港製造

SARS倖存者命撿回來 但過著被病折磨的日子

陸文旅部：近期勿赴美旅遊

陸國產C919大客機 浦東順利轉場山東

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。