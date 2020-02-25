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催復工！發改委：低風險地區全面恢復生產

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
中共國家發改委社會司司長歐曉理表示低風險地區，企業和民眾可全面恢復生產和生活秩序。（中國網）
中共國家發改委社會司司長歐曉理表示低風險地區，企業和民眾可全面恢復生產和生活秩序。（中國網）

中共國家發改委社會司司長歐曉理表示，除湖北省和北京巿以外，將以縣級為單位劃分為高中低風險地區，逐步安排復工復產。

據星島網，國務院聯防聯控機制在北京召開新聞發布會，國家發改委表示，各地依疫情嚴重程度實行分區分級精準復工復產，其中低風險地區，企業和民眾可全面恢復生產和生活秩序。又指出取消道路通行限制，高風險地區則要繼續嚴格管控。

交通部綜合規劃司副司長范振宇則表示，目前有27個省市恢復省際客運巴士，另有35個城市恢復營運軌道交通，正逐漸恢復交通秩序。

中共國家衞健委指分區分級標準是根據每個縣域傳染病的情況，分為低、中、高三級，如果中、高風險區人員到低風險區復工就要接受健康監測，復工時亦要分區作業，分開用餐。中風險地區則要外防輸入、內防擴散，做好醫療救治、疾病預防的各項物資、人力準備，做到疫情防控及企業復工復產同步推進。

至於高風險地區，要採取內防擴散、嚴防輸出、嚴格管控的措施，包括依法實施區域出行措施，限制人員出入及停止聚集活動，在疫情得到有效控制後再有序擴大復工復產的範圍。

疫情 北京 中共 新冠肺炎

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