中共外交部批評美國：以「順我者存，逆我者亡」對待媒體

美國傳媒報導，華盛頓針對中國驅逐三名《華爾街日報》記者出境，考慮採取報復行動，驅逐在美國的中國大陸記者。

據香港電台報導，在北京，中共外交部發言人趙立堅今天在例行記者會批評，《華爾街日報》公然選用帶有種族歧視色彩的「東亞病夫」字眼作為標題，任何有良知、有道德的人，都應該予以反對及抵制，而不是不分黑白，甚至考慮為一間拒不認錯、拒不道歉的媒體撐腰打氣。

趙立堅說，美國以順我者存，逆我者亡的態度，區別對待媒體記者，國際有目共睹，強調中方一直歡迎外國媒體全面客觀報導中國，堅決反對惡意抹黑，敦促美方摘下有色眼鏡，停止無端指責，多做有利中美互信合作的事。

此外，趙立堅說，新冠肺炎疫情發生以來，中方採取最全面、最嚴格和最徹底的防控措施，證明防控工作已取得明顯成效。

他表示，非洲國家雖然自身條件有限，仍第一時間向中方提供了寶貴的支持和幫助。在危難時刻，非洲同中國站在一起，這是人類命運共同體理念的最好詮釋。「滴水之恩當以湧泉相報」是中華民族的優良傳統，中方將向那些衛生系統較弱國家提供力所能及的支援，幫助他們增強疫情防控能力，維護地區和全球的公共衛生安全。

趙立堅表示，中國將向衛生系統較弱國家提供支援。