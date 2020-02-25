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陸媒揭武漢養老院新冠疫情嚴重 官方：加強防控

中央社 / 台北25日電

陸媒揭露武漢的公辦養老院在肺炎疫情期間有19人死亡。儘管武漢官方曾出面「闢謠」，但負責防控疫情的中央指導組近日表示，老人和兒童都是易感人群，湖北和武漢要針對性實施嚴格防控。

現代快報今天報導，由中國國務院副總理孫春蘭擔任組長的中央指導組近日召開會議，專題研究湖北省和武漢市養老院、兒童福利院疫情防控工作，指老年人和兒童是疫情防控重點。

會中決定，將養老院、兒童福利院納入各區屬地疫情排查和物資調配等工作中，實行嚴格封閉、隔離管理；在醫療救治方面，專門開闢老年人、兒童救治綠色通道，將確診病例及時送至定點醫院集中救治、疑似病例隔離觀察。此外，也要儘快增派醫護力量，統籌解決養老院、兒童福利院防疫設施薄弱、人手不足等問題。

財新網20日報導，指武漢市最大的公辦養老機構－武漢社會福利院至11日止至少有11名老人去世，都是因為反覆發燒最後呼吸衰竭而死。

隔天晚上，武漢市民政局透過武漢市網信辦官微「武漢發布」出面「闢謠」，指院方「對於排查出來的確診、疑似病例立即向相關醫療機構轉移，沒有網上報導中所說11名老人因反覆發燒、呼吸衰竭而死的問題」。

在官方否認下，財新網24日再刊出更詳盡的報導，表示從2019年12月底至2020年2月19日，這家福利院早已出現多名老人在出現發燒、胸悶、食欲不振等新冠病毒感染特徵之後去世。

報導掌握的一份武漢社會福利院死亡人員名單顯示，去年12月23日至今年2月11日，短短50天中，共15人死亡；此後到2月18日，又有4人喪生。其中死亡原因登記為感染及感染性休克有關的有8人，但直到2月15日才出現第一例明確登記為死於武漢肺炎的83歲男性老者，一共6名去世老人死亡原因登記為「肺部感染」。

一位61歲的朱姓家屬悲痛又內疚地表示，他的父親92歲，去世前居住在武漢市社會福利院，而有著高燒症狀的老人死因被登記為心肌梗塞。

除了武漢市社會福利院，報導指出，武漢礄口區古田融濟康養中心老人也有疑似感染2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）去世。

隨著疫情擴大，武漢福利院在1月21日就實行封閉管理。但有家屬指控，院方的防護流於形式，封院後沒有讓老人戴口罩，也沒有對老人、工作人員是否接觸過疑似病人認真排查，只是封閉大門、做基本的消毒。

有家屬說，從1月21日封閉算起，福利院封院20天後，住在院內的親人才出現發燒，「說明肯定是院內感染」。他們認為，這些因遭受病毒感染而病逝的老人，是院方管理失職的受害者。

疫情 發燒 新冠肺炎

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