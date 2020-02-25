復工壓力大 中國開闢252班專機載1.2萬人

新冠肺炎疫情未息，但在官方要求復工壓力下，中國各地連忙設法召集外地員工返回工作崗位。中國民航局今天表示，目前全國各航空公司已開闢252個班次，可搭載1.2萬餘人復工。

央視新聞報導，從出行方向看，主要為保障西南、西北、東北地區的務工人員前往華東、中南地區。

根據報導，為保障全國各地復工復產工作順利開展，中國民航局特別為各航空公司申請執行復產復工包機，開闢「快速通道」，標榜「隨到隨批」，確保復工運輸任務能快速通暢完成。

報導指出，中國各航空公司正根據地方政府或企業需求，積極組織運輸能力，優先保障復工、復產人員搭乘。

報導引述中國民航局統計，到目前為止，中國各航空公司在現有定期航班的基礎上，已專門安排復工、復產班機252班（往返各算1班），可保障超過1.2萬人次的復產、復工人員搭乘。