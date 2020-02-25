中國抗疫嚴打濫食野味、推遲 「兩會」 專家：習近平求自保

由於新冠肺炎疫情影響，全國人大常委會昨天也表決通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習的決定，即日起生效。此外，原訂於3月3日、5日在北京召開的全國政協與人大「兩會」延後舉行，具體開會時間將由全國人大常委會另行決定。有外媒分析指出，兩會推遲是習近平求自保的做法。

據新華社報導，昨天通過的《全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》是要在完成修例前，先明確全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易，為民眾健康提供立法保障。

現行的野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源、未經檢驗合格的其他保護類野生動物。昨天通過的《決定》在野生動物保護法基礎之上，確立全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

第一財經報導，國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文表示，目前基本可判斷新冠肺炎病毒原始宿主來源於野生動物，鑑於重要立法一般需要半年以上的時間，而應對疫情情況緊急，全國人大常委會先出台一個應急性的《決定》，是明智之舉。

路透報導，對於中國推遲兩會，顯示中共總書記習近平對這次抗疫行動的重視程度。在這次疫情中，中國有2500多人死亡，7.7萬人感染病毒。

新冠病毒疫情是習近平2012年接任中共總書記職務以來遇到的最大政治挑戰之一。官媒曾指出，參加兩會的約3000名代表中有三分之一都是省市官員，在抗疫前線發揮著重要作用。

報導引用倫敦東方與非洲研究學院中國研究所主任曾銳生（Steve Tsang）的話說，疫情的爆發動搖了習近平的地位，他只有通過推遲兩會，採取果斷措施，控制損失，重新掌控局勢才能夠把「損失最小化」。據曾銳生說，人大並沒有實權，所以沒有理由要在控制人們出行、禁止大型集會的時候召開這兩個會議。推遲兩會可以「減少有人利用會議的機會發表過激言論的風險。」但曾銳生認為，儘管習近平一定感到了有自保的必要，但是他的這個做法是一種積極的防禦行為，務實而不極端。