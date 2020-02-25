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比亞迪拿下美國史上最大電動大巴訂單

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
比亞迪在美國展示的重車。照片／路透
比亞迪在美國展示的重車。照片／路透

美國洛杉磯市長Eric Garcetti日前宣布該市已採購美國歷史上最大的純電動大巴訂單155台，其中134台來自比亞迪。比亞迪今（25）日在A股、H股股價逆市大漲。

香港經濟日報報導，截至目前，比亞迪股價漲4.5%至港幣52.35元，涉資7.02億元；比亞迪A股漲8%至人民幣71.5元。

洛杉磯市長表示，該批大巴將交付洛杉磯交通運輸局，將極大程度上助力市長早日實現其近期簽署的「洛杉磯綠色新政」行政指令。該指令要求洛杉磯交通運輸局在2028年奧運會和殘奧會開幕式前，實現所有車輛100%零排放。

大陸工信部指重點支持新能源汽車等戰略性新興產業，重點支持5G、工業互聯網、積體電路、工業機器人、增材製造、智慧製造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業。

洛杉磯 人民幣 香港

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