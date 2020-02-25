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香港宣布延長停課 最快4月20日後分階段復課
香港教育局宣布，因應新冠肺炎持續，決定進一步延長學校停課至復活節假期後，最快4月20日分階段復課。
疫情持續，香港中小學、幼稚園及大專院校復課也一延再延，從延至3月2日、再延長停課2週，不早於3月16日復課，不過確診病例持續增加，香港教育局及考試及評核局下午召開記者會宣布，復課再延至復活節後 4月20日後再分階段復課。
星島日報報導，香港教育局局長楊潤雄表示，傾向分階段復課，同時，學期停課不會改延到暑假安排，但校方可酌情為個別級別進行補課。
楊潤雄同時表示，將停辦本學年全港性系統評估（TSA），包括口測、筆試的評估。
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