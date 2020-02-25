連續20天無新確診 澳門4月提早派錢
新冠肺炎疫情向中國以外地區擴散，防疫及時且全面的澳門，已經連續20日無新增確診，但考慮到疫情影響澳門民生，澳門行政會昨天宣布，原定7月開始發放的現金分享款項，提早至4月起向永久性居民發放1萬元（澳門幣，下同，約1245美元）、非永久居民發放6000元（約747美元）。
香港經濟日報報導，澳門現金分享計畫受惠的永久性居民約68萬人，非永久性居民約4萬8000人，預算總開支約為71億零10萬元。
巴士的報報導，澳門山頂醫院急診部協調員曾潭飛昨日引述數字表示，澳門已經連續20天沒有新增個案，累計確診個案維持10宗，無死亡病例，6人治癒出院，仍然留院的4名患者均屬輕症。
另外，澳門累計疑似個案共1601宗，已排除1580宗，仍待排除11宗，累計密切接觸者74宗，其中 69名解除隔離，其餘為曾乘坐遊輪的密切接觸者。
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